Pavard už trénoval s tímom Bayernu, má šancu stihnúť semifinále

Lisabon 15. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Benjamin Pavard z Bayernu Mníchov by mohol stihnúť stredajšie semifinále Ligy majstrov. V sobotu už v Lisabone po zranení väzov trénoval so spoluhráčmi, informovala agentúra DPA.



Dvadsaťštyriročný obranca pricestoval do dejiska finálového turnaja LM len vo štvrtok po tom, ako dokončil rehabilitáciu v Mníchove. "Vitaj naspäť, Benji," napísal jeho klub na Twitteri. Zverenci Hansiho Flicka si po štvrťfinálovom triumfe nad FC Barcelona 8:2 zahrajú proti postupujúcemu zo sobotného súboja medzi Manchestrom City a Olympique Lyon.