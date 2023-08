Pavard z Bayernu rokuje o prestupe do Manchestru United

Mníchov 9. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Benjamin Pavard z Bayernu Mníchov rokuje o prestupe do Manchestru United. V stredu o tom informovala televízna stanica Sky.



Manchester údajne hľadá náhradu za Harryho Maguirea, ktorý má posilniť West Ham United. Dvadsaťsedemročný Pavard prestúpil do Mníchova v roku 2019 zo Stuttgartu s výstupnou klauzulou za približne 35 miliónov eur. Za Bayern odohral 162 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov.



Francúzsky reprezentant nechce s Bavormi predĺžiť zmluvu, ktorá platí do leta 2024, a má záujem o prestup do iného tímu. V mužstve ho mal nahradiť Kyle Walker z Manchestru City, ktorý sa s úradujúcim nemeckým majstrom v júli už údajne dohodol. Nakoniec však svoje rozhodnutie zmenil a zostáva v City. Vedenie Bayernu preto predpokladá, že aj Pavard zostane v jeho kádri. Informovala o tom agentúra DPA.