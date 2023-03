Pavard zariadil triumf Francúzska, Česi iba remizovali v Moldavsku

kvalifikácia EURO 2024



B-skupina



Holandsko - Gibraltár 3:0 (1:0)



Góly: 50. a 82. Aké, 23. Depay, ČK: 51. Walker (Gibr.)







Írsko - Francúzsko 0:1 (0:0)



Gól: 50. Pavard







tabuľka:



1. Francúzsko 2 2 0 0 5:0 6



2. Grécko 1 1 0 0 3:0 3



3. Holandsko 2 1 0 1 3:4 3



4. Írsko 1 0 0 1 0:1 0



5. Gibraltár 2 0 0 2 0:6 0

E-skupina



Poľsko - Albánsko 1:0 (1:0)



Gól: 41. Swiderski







Moldavsko - Česko 0:0







tabuľka:



1. Česko 2 1 1 0 3:1 4



2. Poľsko 2 1 0 1 2:3 3



3. Moldavsko 2 0 2 0 1:1 2



4. Faerské ostrovy 1 0 1 0 1:1 1



5. Albánsko 1 0 0 1 0:1 0

F-skupina



Švédsko - Azerbajdžan 5:0 (1:0)



Góly: 38. Forsberg, 65. Mustafazade (vl.), 79. Gyokeres, 88. Karlsson, 89. Elanga







Rakúsko - Estónsko 2:1 (0:1)



Góly: 68. Kainz, 88. Gregoritsch - 25. Sappinen







tabuľka:



1. Rakúsko 2 2 0 0 6:2 6



2. Belgicko 1 1 0 0 3:0 3



3. Švédsko 2 1 0 1 5:3 3



4. Estónsko 1 0 0 1 1:2 0



5. Azerbajdžan 2 0 0 2 1:9 0

G-skupina



Maďarsko - Bulharsko 3:0 (3:0)



Góly: 7. Vécsei, 26. Szoboszlai, 40. Ádám







Čierna Hora - Srbsko 0:2 (0:0)



Góly: 78. a 90.+6 Vlahovič







tabuľka:



1. Srbsko 2 2 0 0 4:0 6



2. Maďarsko 1 1 0 0 3:0 3



3. Čierna Hora 2 1 0 1 1:2 3



4. Litva 1 0 0 1 0:2 0



5. Bulharsko 2 0 0 2 0:4 0

Bratislava 28. marca (TASR) - Futbalisti Francúzska si pripísali druhé víťazstvo v kvalifikácii ME 2024. V pondelkovom zápase B-skupiny vyhrali v Dubline nad domácim Írskom 1:0 gólom Benjamina Pavarda. Česi v E-skupine nenadviazali na výkon z úvodného duelu s Poľskom (3:1) a v Moldavsku uhrali iba bezgólovú remízu.Francúzi od úvodu držali loptu častejšie na svojich kopačkách, ale pozorná defenzíva Írska ich dlho nepustila do vyloženej šance. Až v druhom dejstve úradujúci vicemajstri sveta spresnili hru a odmenou im bol gól Pavarda, ktorý v 50. minúte vypichol súperovi loptu a parádnou strelou pod brvno nedal šancu Gavinovi Bazunuovi v domácej bránke. "Les Bleus" si už vedenie postrážili a slávili ďalšiu výhru na "nulu", vďaka ktorej vedú po dvoch zápasoch tabuľku skupiny s plným počtom bodov a skóre 5:0.V druhom stretnutí "béčka" Holandsko zdolalo doma outsidera z Gibraltáru 3:0. "Oranjes" sa ujali vedenia v 23. minúte, keď Memphis Depay prehlavičkoval brankára Daylea Coleinga, po prestávke poistil výhru dvoma gólmi obranca Nathan Aké. Hostia dohrávali v desiatich, v 51. minúte dostal za tvrdý "šlapák" červenú kartu Liam Walker.Česi zaostali v Kišiňove za očakávaniami a z hernej prevahy nevyťažili ani jeden gól. V prvom polčase zásah Jana Kuchtu neplatil pre ofsajd a Tomáš Souček z malého "vápna" napálil loptu iba do brvna. Hostia v druhom dejstve pritlačili Moldavcov, ale výsledkom ich snahy bola iba strela Tomáša Čvančaru, ktorú zneškodnil brankár Dorian Railean. Česi tak vedú tabuľku len so štyrmi bodmi, na druhé miesto poskočili Poliaci. Tí si napravili chuť po matnom výkone v Prahe a zdolali Albánsko 1:0 gólom Karola Swiderského.V F-skupine slávili prvé víťazstvo Švédi, ktorí rozdrvili doma Azerbajdžan 5:0. "Trom korunkám" chýbal pre zranenie veterán Zlatan Ibrahimovič. Na čele "efka" sú so 6 bodmi Rakúšania, ktorí v Linzi otočili súboj s Estónskom. Domáci mohli viesť od 17. minúty, ale Michael Gregoritsch nepremenil penaltu, vzápätí išli hostia do vedenia zásluhou Rauna Sappinena. Rakúšania po prestávke prepli na vyššie obrátky, najprv vyrovnal Florian Kainz a v 88. minúte rozhodol o ich triumfe Michael Gregoritsch, ktorý tak napravil zaváhanie z prvého polčasu.Do bojov v G-skupine vstúpili Maďari presvedčivým víťazstvom nad Bulharskom 3:0. V Budapešti nedali súperovi šancu, keď už po 45 minútach viedli trojgólovým rozdielom. Na čele tabuľky sú Srbi, ktorí triumfovali na pôde Čiernej Hory 2:0. Odpor súpera zlomili až v závere, keď dvakrát skóroval Dušan Vlahovič.