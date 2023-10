Pavelski je už lepší ako Kane, Kopitar sa stal legendou Kings

New York 22. októbra (TASR) - V bohatom sobotňajšom programe hokejovej NHL nastúpilo 30 tímov, v akcii neboli len dva. O víťazstve Dallasu nad Philadelphiou rozhodol v predĺžení Joe Pavelski, keď strelil svoj 452. gól a dostal sa na šieste miesto spomedzi rodákov z USA, keď prekonal zápis Patricka Kanea.



Dallas viedol 4:2 a navyše mal v druhej polovici tretej tretiny presilovku, ale inkasoval v nej dva góly. Celkovo skórovali Flyers trikrát v početnej nevýhode, dvakrát Travis Konecny a raz Sean Walker. Predtým sa to “letcom” podarilo len trikrát - 2. apríla 1996 proti New Yorku Islanders, 13. januára 1985 proti Calgary Flames a 15. decembra 1983 proti Washingtonu Capitals. Tri góly v oslabení strelili v NHL naposledy Flames 25. novembra 2018 proti Arizone Coyotes.



Konecny sa stal siedmym hráčom Flyers, ktorý skóroval viackrát v oslabení v jednom zápase, naposledy to dokázal Simon Gagne 13. novembra 2008 proti Pittsburghu Penguins.



V oslabeniach sa darí aj útočníkovi Colorada Loganovi O’Connorovi, ktorý v početnej nevýhode skóroval v treťom zápase za sebou. V noci na nedeľu sa presadil proti Caroline. Dokázal to ako ôsmy hráč v histórii NHL, pred ním to dokázali Dave Reid (1990), Mike Richards (2009), Joe Sakic (1998), Esa Tikkanen (1988), Russ Courtnall (1986), Paul Coffey (1986) a Denis Dupere (1976).



Kapitán Los Angeles Anže Kopitar nastúpil proti Bostonu (2:4) na 1297. zápas v drese Kings, prekonal zápis Dustina Browna a dostal sa na prvé miesto v histórii klubu. Z aktívnych hráčov držia klubový rekord v počte odohratých zápasov aj Alexander Ovečkin (Washington Capitals) a Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins). Drew Doughty nastúpil na 1100. zápas za Kings, ako dvanásty obranca v histórii NHL odohral takýto počet zápasov v jednom tíme.



Bez prehry sú stále Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche a Boston Bruins. “Zlatí rytieri” vyhrali ako obhajcovia Stanley Cupu šiesty zápas v novej sezóne a prekonali rekord Ottawy Senators (1920-21) a Edmontonu Oilers (1985-86).