Pavelski plánuje ukončiť kariéru: V budúcej sezóne už nebudem hrať

Dallas 5. júna (TASR) - Americký hokejista Joe Pavelski z Dallasu Stars oznámil, že plánuje ukončiť profesionálnu športovú kariéru. Informoval o tom dva dni po vyradení v semifinále play off NHL s Edmontonom Oilers. Pavelski v júli dovŕši 40 rokov a v tejto sezóne bol jeden z najstarších hráčov v zámorskej profilige.



V uplynulom ročníku NHL odohral celkovo 101 zápasov, v ktorých zaznamenal 71 bodov (28+43). "Táto sezóna bola moja posledná v NHL. V budúcom ročníku už nebudem hrať. Ešte nič nie je oficiálne, spolu s vedením klubu sa k tomu vyjadríme neskôr. Všetko je stále ešte čerstvé. Budem potrebovať trochu času, aby som sa dal naozaj dokopy," uviedol 39-ročný útočník podľa agentúry AP.



Pavelski strávil 13 sezón v San Jose Sharks a v rokoch 2015 až 2019 bol ich kapitán. Zúčastnil sa štyroch Zápasov hviezd NHL a dvakrát účinkoval vo finále play off o Stanleyho pohár, raz so San Jose (2016) a raz s Dallasom (2020). Jeho tímy v oboch finále ťahali za kratší koniec. Počas svojej kariéry nazbieral v 1332 zápasoch základnej časti NHL celkovo 1068 bodov (476 gólov, 592 asistencií). V Dallase pôsobí od roku 2019.



Počas tohtoročnej play off zámorskej profiligy sa stal 25. hráčom histórie, ktorý odohral viac ako 200 zápasov vo vyraďovacej časti. Zároveň je z tejto skupiny jediný, kto nikdy nezískal Stanleyho pohár. Jeho najväčší reprezentačný úspech je zisk striebra na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri.