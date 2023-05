Pavelski s viacerými míľnikmi, Martinook sa zlepšil z 0 na 9 bodov

New York 10. mája (TASR) - Americký hokejový útočník Joe Pavelski z Dallasu sa 70. gólom dostal na 19. miesto v historických štatistikách play off. Vyrovnal sa tým Steveovi Yzermanovi a každým z najbližších troch gólov sa opätovne posunie. Z aktívnych hráčov strelili viac gólov v play off iba Alexander Ovečkin (72) a Sidney Crosby (71).



Pavelski strelil v sérii 2. kola proti Seattlu už šesť gólov, čím vyrovnal rekord Teemua Selänneho v počte presných zásahov hráča vo veku 38 a viac rokov. Vyrovnal aj zápis Denisa Gurjanova z roku 2020, ktorý je so šiestimi gólmi najlepší strelec v organizácii Dallasu (po presťahovaní z Minnesoty) v jednej sérii play off. Pavelski prispel gólom na priebežných 4:0 k víťazstvu Dallasu 6:3 a vyrovnaniu stavu série na 2:2. Pred sebou má minimálne dva zápasy, v ktorých môže zvýrazniť svoje míľniky. Svoj zatiaľ posledný gól dosiahol v presilovke a s 28 presnými zásahmi v početnej výhode sa v historických štatistikách play off dostal na 7. miesto, na ktorom je spoločne s Ovečkinom, Jevgenijom Malkinom a Denisom Potvinom. Líder Wayne Gretzky strelil v play off 38 presilovkových gólov.



Zriedkavo vídané bodové zlepšenie medzi dvoma sériami play off predvádza útočník Caroliny Jordan Martinook. V štyroch dueloch proti New Jersey nazbieral už deväť bodov za tri góly a šesť asistencií. Skóroval v uplynulých troch zápasoch po sebe a na najproduktívnejšieho hráča tímu v doterajšom priebehu play off Sebastiana Aha stráca už iba bod. Jeho bilancia proti Devils je pozoruhodná v tom, že prišla po šesťzápasovej sérii 1. kola proti NY Islanders, v ktorej Martinook nemal ani jeden bod. Paradoxne mal proti "ostrovanom" priemerne vyšší čas na ľade než v doterajších dueloch série proti New Jersey. "Samozrejme, že je dobré, keď vnímam svoj prínos pre tím. Dnes je však dôležité, že vedieme 3:1 v sérii a ideme hrať domov. Po nedeľňajšom zápase (prehra 4:8) sme neboli spokojní, preto sme dnes chceli znovu predviesť štýl hry, ktorý nám prinášal úspechy," poznamenal.



Martinook je tretí hráč histórie NHL, ktorý nazbieral minimálne deväť bodov v sérii play off po tom, čo v predošlej nebodoval. Pred ním sa podobným zlepšením prezentovali Lanny McDonald s 13 bodmi v roku 1984 a Craig Janney s 9 v roku 1988. Zároveň je prvý hráč v histórii Hurricanes (resp. ich predchodcov Hartfordu Whalers), ktorý zaznamenal v play off štyri viacbodové zápasy po sebe.