Pavič s Arevalom-Gonzalezom triumfovali v štvorhre na Roland Garros

muži - štvorhra - finále:



Mate Pavič, Marcelo Arevalo-Gonzalez (Chor./Salv.-9) - Andrea Vavassori, Simone Bolelli (Tal.-11) 7:5, 6:3

Paríž 8. júna (TASR) - Chorvátsky tenista Mate Pavič so Salvádorčanom Marcelom Arevalom-Gonzalezom triumfovali v mužskej štvorhre na grandslamovom Roland Garros. Turnajové deviatky zdolali v sobotňajšom finále jedenásty nasadený taliansky pár Andrea Vavassori, Simone Bolelli 7:5, 6:3.V piatok vyradili najvyššie nasadený španielsko-argentínsky tandem Marcel Granollers, Horacio Zeballos 3:6, 6:4, 7:5. Pre Paviča je to štvrtý titul v mužskom debli z podujatí veľkej štvorky, v Paríži skompletizoval svoju zbierku. Pre Arevala-Gonzaleza je to druhá grandslamova trofej, pred dvoma rokmi uspel na Roland Garros po boku Holanďana Jeana-Juliena Rojera.