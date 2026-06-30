< sekcia Šport
Pavkovčeková odovzdáva svoje skúsenosti ďalej: Zadosťučinenie
Hlavne na území Liptovského Mikuláša podporuje Pavkovčeková spolu s ďalšími úspešnými slovenskými športovcami rôzne športové podujatia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. júna (TASR) - Bývalá slovenská biatlonistka Marcela Pavkovčeková má za sebou tri účasti na zimných olympijských hrách (1998, 2002, 2006). Najväčšie úspechy dosiahla najmä ako členka štafety, ale na svojom konte má aj solídne umiestnenia v individuálnych pretekoch. Zo športového prostredia po konci kariéry úplne neodišla, v súčasnosti je členkou Olympijského klubu Liptova.
Hlavne na území Liptovského Mikuláša podporuje Pavkovčeková spolu s ďalšími úspešnými slovenskými športovcami rôzne športové podujatia. „Do Olympijského klubu Liptova som nastúpila počas materskej. Snažíme sa v rámci územia oslovovať členov, zachovávať myšlienku olympionizmu a robiť hlavne atletické preteky. Máme veľa klubov a športov, takže je široký záber. Mesto budovalo infraštruktúru pre mnohé športy, aj tie moderné. Je teda čo ponúknuť deťom v Liptovskom Mikuláši, kluby sú pripravené. Teším sa tomu a snažím sa pomáhať,“ povedala pre TASR Pavkovčeková.
Nielen za túto činnosť, ale aj za svoju športovú kariéru si prednedávnom prevzala Strieborný odznak Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). „Dva roky som na tomto stretnutí chýbala z pracovných dôvodov. Veľmi pekne ďakujem za nomináciu od Františka Chmelára. Som rada, že za moju činnosť a pôsobenie v Olympijskom klube Liptova dostane človek ocenenie. Je to také zadosťučinenie a hreje to na srdci,“ uviedla bývalá biatlonistka.
S kariérou skončila na konci roku 2007 ako okrem iného trojnásobná účastníčka ZOH alebo držiteľka striebra z juniorského svetového šampionátu 1997. „Na kariéru spomínam veľmi rada. Vždy, keď sú preteky alebo sa vyhlasuje anketa Biatlonista roka, tak rada sa zúčastním a zaspomínam s kolegami, trénermi. Nedávno to bolo 20 rokov od mojej poslednej účasti na zimných olympijských hrách 2006 v Turíne. Oživili sa mi spomienky, keď som sa bola pozrieť na tohtoročných hrách na biatlon. Spätne sa mi vrátila preteková eufória,“ zamyslela sa Pavkovčeková.
Najvýraznejšie zarezonovala hlavne piata pozícia na ZOH 2002 v štafete na 4x7,5 km. „V televízii sú stále dokumenty, takže sa človek môže vidieť s odstupom času. Stále ma to hreje pri srdci. Ani mi to nepríde, že už prešlo toľko rokov a taká doba. Umiestnenie bolo naozaj krásne, som veľmi rada, že sme dokázali takéto úspechy. Vždy sme dokázali s štafetou zájsť pekné umiestnenie na Svetovom pohári, olympiáde alebo majstrovstvách sveta,“ vrátila sa bývalá reprezentantka Slovenska k týmto pretekom.
Na biatlon nezanevrela ani po konci pretekárskej kariéry, dokázala preto porovnať svoje obdobie s terajším dianím na tratiach: „Biatlon je neskutočne rýchly. Príprava, odchody, streľba, všetko je diametrálne odlišné ako za našich čias. Cítim to a je to viditeľné, keď vidím tie časy behu a streľby, je to iná dimenzia. Tento je šport je na oveľa vyššej úrovni. Všetko sa zrýchľuje, výhodu majú kratšie disciplíny, aby to bolo pre diváka zaujímavejšie.“
Biatlon na Slovensku v súčasnosti prechádza generačnou obmenou, nedávno dala bodku za svojim účinkovaním Paulína Bátovská Fialková. Slovenský zväz biatlonu (SZB) predstavil Víziu 2030, ktorá postupne prinášala už v predchádzajúcom súťažnom ročníku úspechy v mládežníckych kategóriách. „Výsledky boli krásne. Myslím si, že v biatlone sa nemusíme obávať. Pri práci mládeže verím, že to dokáže potiahnuť a urobiť aj v seniorských kategóriách výsledky. Snažia sa udržať úroveň a ja verím, že z toho bude medaila. Majú to perfektne rozpracované, dbajú na Víziu 2030. Do prezídia SZB sa navyše dostala Paulína Bátovská Fialková, čiže je takým hovorcom za športovcov. Verím, že takáto interakcia pomôže k vychytaniu problémov a vytvoreniu takých podmienok, aby sa nemuseli zaoberať inými vecami,“ dodala na záver Pavkovčeková.
Hlavne na území Liptovského Mikuláša podporuje Pavkovčeková spolu s ďalšími úspešnými slovenskými športovcami rôzne športové podujatia. „Do Olympijského klubu Liptova som nastúpila počas materskej. Snažíme sa v rámci územia oslovovať členov, zachovávať myšlienku olympionizmu a robiť hlavne atletické preteky. Máme veľa klubov a športov, takže je široký záber. Mesto budovalo infraštruktúru pre mnohé športy, aj tie moderné. Je teda čo ponúknuť deťom v Liptovskom Mikuláši, kluby sú pripravené. Teším sa tomu a snažím sa pomáhať,“ povedala pre TASR Pavkovčeková.
Nielen za túto činnosť, ale aj za svoju športovú kariéru si prednedávnom prevzala Strieborný odznak Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). „Dva roky som na tomto stretnutí chýbala z pracovných dôvodov. Veľmi pekne ďakujem za nomináciu od Františka Chmelára. Som rada, že za moju činnosť a pôsobenie v Olympijskom klube Liptova dostane človek ocenenie. Je to také zadosťučinenie a hreje to na srdci,“ uviedla bývalá biatlonistka.
S kariérou skončila na konci roku 2007 ako okrem iného trojnásobná účastníčka ZOH alebo držiteľka striebra z juniorského svetového šampionátu 1997. „Na kariéru spomínam veľmi rada. Vždy, keď sú preteky alebo sa vyhlasuje anketa Biatlonista roka, tak rada sa zúčastním a zaspomínam s kolegami, trénermi. Nedávno to bolo 20 rokov od mojej poslednej účasti na zimných olympijských hrách 2006 v Turíne. Oživili sa mi spomienky, keď som sa bola pozrieť na tohtoročných hrách na biatlon. Spätne sa mi vrátila preteková eufória,“ zamyslela sa Pavkovčeková.
Najvýraznejšie zarezonovala hlavne piata pozícia na ZOH 2002 v štafete na 4x7,5 km. „V televízii sú stále dokumenty, takže sa človek môže vidieť s odstupom času. Stále ma to hreje pri srdci. Ani mi to nepríde, že už prešlo toľko rokov a taká doba. Umiestnenie bolo naozaj krásne, som veľmi rada, že sme dokázali takéto úspechy. Vždy sme dokázali s štafetou zájsť pekné umiestnenie na Svetovom pohári, olympiáde alebo majstrovstvách sveta,“ vrátila sa bývalá reprezentantka Slovenska k týmto pretekom.
Na biatlon nezanevrela ani po konci pretekárskej kariéry, dokázala preto porovnať svoje obdobie s terajším dianím na tratiach: „Biatlon je neskutočne rýchly. Príprava, odchody, streľba, všetko je diametrálne odlišné ako za našich čias. Cítim to a je to viditeľné, keď vidím tie časy behu a streľby, je to iná dimenzia. Tento je šport je na oveľa vyššej úrovni. Všetko sa zrýchľuje, výhodu majú kratšie disciplíny, aby to bolo pre diváka zaujímavejšie.“
Biatlon na Slovensku v súčasnosti prechádza generačnou obmenou, nedávno dala bodku za svojim účinkovaním Paulína Bátovská Fialková. Slovenský zväz biatlonu (SZB) predstavil Víziu 2030, ktorá postupne prinášala už v predchádzajúcom súťažnom ročníku úspechy v mládežníckych kategóriách. „Výsledky boli krásne. Myslím si, že v biatlone sa nemusíme obávať. Pri práci mládeže verím, že to dokáže potiahnuť a urobiť aj v seniorských kategóriách výsledky. Snažia sa udržať úroveň a ja verím, že z toho bude medaila. Majú to perfektne rozpracované, dbajú na Víziu 2030. Do prezídia SZB sa navyše dostala Paulína Bátovská Fialková, čiže je takým hovorcom za športovcov. Verím, že takáto interakcia pomôže k vychytaniu problémov a vytvoreniu takých podmienok, aby sa nemuseli zaoberať inými vecami,“ dodala na záver Pavkovčeková.