Pavlovič podpísal prvú profesionálnu zmluvu s Bayernom Mníchov

Mníchov 1. novembra (TASR) - Nemecký futbalista Aleksandar Pavlovič v stredu podpísal prvú profesionálnu zmluvu s Bayernom Mníchov. Bavori dali 19-ročnému stredopoliarovi kontrakt do roku 2027 po víkendovom debute proti Darmstadtu (8:0).



Pavlovič vlastní aj srbské občianstvo, no narodil sa v Mníchove a v klubovej akadémii pôsobí od siedmich rokov. "Rodený Mníchovčan sa dostal do prvého tímu FC Bayern. Naši fanúšikovia snívajú o tom, aby sa tieto príbehy stali skutočnosťou, rovnako aj my. Jeho cesta by mala byť príkladom aj pre našich ďalších mladých hráčov," uviedol generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen.