Pavlovič si zranil členok, no nemal by prísť o európsky šampionát

Mníchov 19. mája (TASR) - Nemecký futbalista Aleksandar Pavlovič by nemal prísť o európsky šampionát. Stredopoliar Bayernu Mníchov si podvrtol členok v sobotňajšom stretnutí Bundesligy proti Hoffenheimu (4:2), no mal by byť v poriadku.



Dvadsaťročný Pavlovič sa objavil v 27-člennej širšej nominácii trénera Juliana Nagelsmanna na domáce ME, ktoré sa budú hrať od 14. júna do 14. júla. V zápase záverečného 34. kola Bundesligy nastúpil v základe, no po polhodine musel zísť pre zranenie z ihriska. "Všetko je v poriadku," referoval v nedeľu Pavlovič podľa DPA.