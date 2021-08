New York 27. augusta (TASR) - Ruská tenistka Anastasia Pavľučenkovová dostala víza do USA a môže súťažiť na záverečnom grandslamovom podujatí sezóny US Open (30. augusta až 12. septembra). Pre problémy s vízami musela odstúpiť z predchádzajúceho turnaja WTA v Cincinnati.



"Stal sa zázrak, dostala som ich. Ďakujem za všetky podporné správy, bolo to pre mňa veľmi stresujúce obdobie. Je škoda, že športovci sa musia zaoberať takýmito nezmyslami. Tak či onak, tento zápas mimo dvorca sa skončil a konečne som na ceste do New Yorku," citovala agentúra TASS 30-ročnú Pavľučenkovovú, finalistku tohtoročného Roland Garros a olympijskú víťazku z Tokia v miešanej štvorhre.