Pavľučenkovová mala pozitívny test, jej štart v Melbourne je ohrozený

Melbourne 30. decembra (TASR) - Ruská tenistka Anastasia Pavľučenkovová mala pozitívny test na koronavírus, čo ohrozuje jej účasť na januárovom grandslamovom turnaji Australian Open. Do krajiny prišla v utorok a odvtedy je v karanténe.



"Som plne zaočkovaná a v Dubaji som sa pripravovala na začiatok sezóny. Žijeme vo veľmi náročnej a nevyspytateľnej dobe. Momentálne som v úplnej izolácii v špeciálnom hoteli a pod dohľadom lekárov sa riadim protokolom," uviedla tridsaťročná tenistka na sociálnej sieti podľa agentúry AP.



Jedenásta hráčka svetového rebríčka má za sebou jednu z najlepších sezón - na Roland Garros sa dostala do finále, svoju krajinu priviedla k zisku Pohára Billie-Jean Kingovej a na olympijských hrách v Tokiu získala zlatú medailu v miešanej štvorhre. Stále čaká na prvú trofej z podujatí veľkej štvorky. Jej najlepší výsledok v Melbourne je štvrťfinále, do ktorého sa prebojovala trikrát (2017, 2019, 2020).