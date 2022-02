Pavol Rybár o synovi Patrikovi: V každom dueli dával nádej na výhru

Skalica 19. februára (TASR) - Je to úžasný úspech pre celé Slovensko, zhodnotil pre TASR bronzové účinkovanie slovenských hokejistov na ZOH 2022 Pavol Rybár, otec brankára Patrika Rybára. Podľa bývalého reprezentanta hrali zverenci trénera Craiga Ramsayho v Pekingu veľmi dobre, tímovo a tímový duch z hokejového mužstva bol cítiť.



"Oslavujeme trochu decentne. Som neskutočne šťastný aj za mladého, že sa im to podarilo," povedal Pavol Rybár. "Mne sa strašne ťažko hodnotí synov výkon. S ním si to zhodnotíme, aj sme sa o tom bavili a gratuloval som mu k tomu. Myslím si, že chytal veľmi dobre aj v každom zápase dával nádej na výhru."



Podľa niekdajšieho reprezentačného brankára vždy keď tím dosiahne kolektívny úspech alebo získa medailu, musí byť v ňom chémia a musí ťahať za jeden povraz. "Nie je to iba klišé. Doma v televízii som videl, že mužstvo je naladené na rovnakú vlnu a ide za svojím cieľom," uviedol pre TASR bývalý brankár Slovana Bratislava či Skalice.



Pavol Rybár bol na prelome storočí neodmysliteľnou súčasťou slovenskej reprezentácie. Získal striebro na MS 2000 v Petrohrade a bol aj súčasťou tímu na ZOH v Nagane 1998 a Salt Lake City 2002.