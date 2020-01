Pavol Staňo povedie MŠK Žilina minimálne do konca sezóny

Žilina 2. január (TASR) - Novým trénerom účastníka futbalovej Fortuna ligy MŠK Žilina sa stal Pavol Staňo. Ten doteraz pôsobil v klube ako asistent.



Staňo bude sedieť na lavičke ako hlavný kouč minimálne do konca sezóny. "Po odchode dvojice Jaroslav Kentoš, Tibor Goljan k reprezentačnému výberu Slovenska do 21 rokov som sa rozhodol, že definitívne angažovanie trénera, schopného napĺňať strategické ciele klubu MŠK Žilina, odložím až na letné obdobie. Staňo je mladý, progresívny tréner s veľkým potenciálom a s prirodzenými líderskými schopnosťami," zverejnil na oficiálnej stránke majiteľ klubu Jozef Antošík.



Pre 42-ročného bývalého obrancu to bude premiéra na pozícii hlavného trénera. "Je to veľká výzva. Pán majiteľ chcel, aby sa zachovala štruktúra mládežníckych kategórií, možno aj preto padla voľba na mňa. Spravím všetko pre spokojnosť vedenia a každého fanúšika MŠK," vyhlásil Staňo.