Pavúk prestúpil do Banskej Bystrice: Je to výzva

Banská Bystrica 23. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Branislav Pavúk sa stal hráčom HC ´05 Banská Bystrica. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Pavúk pôsobil v minulej sezóne v MHk 32 Liptovský Mikuláš. V najvyššej slovenskej súťaže má na konte už 244 stretnutí, v ktorých získal 25 kanadských bodov (7+18). "V Branislavovi prichádza do nášho tímu obranca s dobrou mobilitou, skúsenosťami a pracovitosťou. Verím, že bude pre náš klub platným členom a že zapadne do našej kabíny a aktívneho štýlu hry," povedal Ľuboš Pisár, generálny manažér pre športovú časť.



Dvadsaťsedemročný obranca reprezentoval Slovensko na juniorskom šampionáte v roku 2015, keď mužstvo získalo bronzové medaily. Pavúk zdôraznil, že bude pre neho cťou obliekať dres Banskej Bystrice: "Po minulej sezóne prebehol kontakt medzi mnou a pánom Pisárom. Následne prebral komunikáciu môj agent až to dospelo k vzájomnej dohode na zmluve. Je to pre mňa nová výzva a zároveň česť hrať za klub, ktorý má takú bohatú históriu akú má Banská Bystrica. Čo sa týka ambícií pred novou sezónou, fanúšik Banskej Bystrice je zvyknutý na úspešné sezóny a preto verím, že sa nám v novom ročníku podarí s tímom uhrať také výsledky, po ktorých budeme spokojní ako tím, tak aj fanúšikovia. Moje osobné očakávania sú, aby som podal čo najlepší výkon, ktorým môžem dopomôcť k tímovému úspechu."



Klub nedávno informoval aj o angažovaní útočníkov Tomáša Matoušeka a Andreasa Štraucha.