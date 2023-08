Payet sa dohodol na zmluve s brazílskym Vasco da Gama

Paríž 13. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Dimitri Payet podpísal zmluvu s brazílskym klubom Vasco da Gama. Nový zamestnávateľ tridsaťšesťročného ofenzívneho stredopoliara to oznámil v nedeľu. Bývalý reprezentant "Les Bleus" by mal podpísať zmluvu do roku 2025.



"Naše číslo 10 je tu. Payet podpísal predbežnú zmluvu s Vasco da Gama. V najbližších dňoch pricestuje do Ria, aby absolvoval lekársku prehliadku a podpísal kontrakt," citovala agentúra AFP vyhlásenie klubu z Rio de Janeiro. Payet koncom júla predčasne ukončil platný kontrakt s Olympique Marseille.