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Paz zostane hráčom Coma aj v ďalšom ročníku
Paz je produktom akadémie Realu Madrid, no v roku 2024 sa presťahoval do Coma, kde odohral doposiaľ 75 zápasov.
Autor TASR
Madrid 30. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Nico Paz zostane aj v nasledujúcom ročníku hráčom talianskeho klubu Como 1907. Španielsky gigant Real Madrid si naďalej ponechá prednostné právo na odkúpenie 21-ročného stredopoliara. Real vo vyhlásení zdôraznil, že sám Paz požiadal klub o zotrvanie v Taliansku.
Paz je produktom akadémie Realu, no v roku 2024 sa presťahoval do Coma, kde odohral doposiaľ 75 zápasov. „Los Blancos“ už minulý rok nevyužili možnosť odkúpiť reprezentanta Argentíny. Očakávalo sa, že tak urobia počas tohto leta, no Paz informoval vedenie, že by rád zostal v kádri Cesca Fabrecasa. Dôvodom je najmä predpoklad, že by nedostal dostatočný priestor v základnej zostave. Real mal podľa portálu The Athletic po rokovaniach inkasovať od Coma 60 miliónov eur.
Rodák zo Španielska reprezentujúci „Albiceleste“ vysvetlil rozhodnutie na sociálnej sieti Instagram. „Po mnohých týždňoch zvažovania som sa rozhodol, že najlepšou voľbou pre moju kariéru je v tejto chvíli zostať tu ešte jeden rok. Klub mi dal príležitosť rásť a stať sa hráčom, akým som dnes. Osobne si myslím, že to je najlepšie rozhodnutie pre mňa a aj pre celý Real Madrid,“ uviedol Paz. V uplynulom ročníku Serie A zaznamenal 12 gólov a sedem asistencií, čím pomohol ku konečnému 4. miestu. Klub sa v druhej sezóne späť medzi tamojšou elitou prvýkrát prebojoval do Ligy majstrov.
Paz je produktom akadémie Realu, no v roku 2024 sa presťahoval do Coma, kde odohral doposiaľ 75 zápasov. „Los Blancos“ už minulý rok nevyužili možnosť odkúpiť reprezentanta Argentíny. Očakávalo sa, že tak urobia počas tohto leta, no Paz informoval vedenie, že by rád zostal v kádri Cesca Fabrecasa. Dôvodom je najmä predpoklad, že by nedostal dostatočný priestor v základnej zostave. Real mal podľa portálu The Athletic po rokovaniach inkasovať od Coma 60 miliónov eur.
Rodák zo Španielska reprezentujúci „Albiceleste“ vysvetlil rozhodnutie na sociálnej sieti Instagram. „Po mnohých týždňoch zvažovania som sa rozhodol, že najlepšou voľbou pre moju kariéru je v tejto chvíli zostať tu ešte jeden rok. Klub mi dal príležitosť rásť a stať sa hráčom, akým som dnes. Osobne si myslím, že to je najlepšie rozhodnutie pre mňa a aj pre celý Real Madrid,“ uviedol Paz. V uplynulom ročníku Serie A zaznamenal 12 gólov a sedem asistencií, čím pomohol ku konečnému 4. miestu. Klub sa v druhej sezóne späť medzi tamojšou elitou prvýkrát prebojoval do Ligy majstrov.