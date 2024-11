Pčola neberie prehru tragicky: Sme v inej pozícii ako Rakúšanky

Innsbruck 29. novembra (TASR) - Asistent trénera slovenských hádzanárok Peter Pčola neberie štvrtkovú prehru v úvodnom zápase ME tragicky. Jeho tím podľahol v Innsbrucku domácim Rakúšankám 24:37, čo je historicky najvyššia prehra s týmto súperom. Pčola upozornil, že súper bol v inej pozícii a úlohu zohralo aj množstvo mladých hráčok v slovenskom kádri.



Slovenky plánovali hrať viac na krídlach, ktoré považovali za slabú stránku svojho súpera. Strelili tak prvý gól na 1:0 cez Lenku Ratvajskú, no za celé stretnutie padli z krídel len štyri góly v podaní troch hráčok. Hostky tak skúšali ísť cez stred, kde súperky využili svoju fyzickú prevahu a elitný výkon predviedla aj domáca brankárka Lena Ivančoková. "Neprekvapili nás, dnes už máme analýzy a videá. Vedeli sme, čo budú hrať, oni vedeli, čo budeme hrať my. Rozdiel je v tom, že Rakúšania majú domáci šampionát a pripravili družstvo vyslovene naň. My tu máme mladý tím, ktorý má budúcnosť pred sebou. Prehra je smutná, ale nebral by som to tragicky. Nie sme v rovnakej pozícii ako súper, napriek tomu, že oni sú tu po 16 rokoch a my po desiatich," povedal Pčola. Lepšiu prípravu z rakúskej strany cítila aj jedna z najskúsenejších hráčok v tíme Karin Bujnochová. Po Barbore Lancz bola druhá najlepšia strelkyňa tímu, niekoľkokrát skórovala v druhom polčase a snažila sa spoluhráčky nabudiť. "Neviem, či zohrala úlohu nervozita. Myslím si, že z každého niečo. Počas toho zápasu som mala pocit, že Rakúsko je na nás pripravené takticky lepšie. My sme nevedeli nájsť ten správny recept," zhodnotila spojka maďarského klubu Szombathelyi KKA.



Slovenský tím prehrával po prvom polčase o šesť gólov, no podľa asistenta to svedčilo viac o chybách jeho zvereniek než o kvalite Rakúšaniek. "Rozdiel bol v premieňaní vyložených šancí, tých sme si vytvorili dosť a potom nám chýbala v závere už agresivita. Kým sme sa vrátili do obrany, nestihli sme pristupovať ku strelkyniam a lacno sme ich púšťali do vyložených šancí," zhodnotil Pčola.



Slovenky čaká ďalší duel v sobotu proti Slovinsku, s ktorým sa stretli súťažne len dva razy a v oboch prípadoch prehrali. Oba duely boli ešte v rámci kvalifikácie na ME 2002. "Musíme zabudnúť na tento zápas, nie je veľa času na zhodnotenie. Musíme sa sústrediť na ďalší duel proti inému súperovi, ktorého tím prešiel obmenou. Dúfam, že dopadne lepšie," povedala pivotka Kristína Pastorková.