Pecararo zostáva v Slovane, predĺžil zmluvu o ďalší rok

Bratislava 24. marca (TASR) - Americký hokejista Liam Pecararo bude obliekať dres Slovana Bratislava aj v nasledujúcej extraligovej sezóne. Dvadsaťosemročný útočník sa dohodol s vedením klubu na kontrakte na ročník 2025/2026 s opciou na jeden rok.



"Som šťastný, že sme ´Pecu´ udržali v Slovane. Záujem o neho bol naozaj veľký z klubov celej hokejovej Európy. Rokovania sa tiahli počas celej sezóny, no vyplatilo sa. Asi najväčšiu radosť mám z toho, ako ´Peca´ pristupuje ku klubu, ako s ním žije a ako sa zaujíma o veci. Teraz pracujeme s fyzioterapeutom Vladom Čavojcom na jeho úplnej rekonvalescencii, aby mohol absolvovať letnú prípravu v plnom nasadení," uviedol pre klubový web generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.



Pecararo prišiel do Slovana v lete 2022 po zisku majstrovského titulu. Predtým pôsobil prevažne v nižších zámorských súťažiach, najdlhšie v tíme Greenville Swamp Rabbits v ECHL, niekoľko zápasov si zahral aj v AHL. Od svojho príchodu do Bratislavy sa zaradil medzi lídrov produktivity tímu. Vo svojej prvej sezóne 2022/23 zaznamenal v 56 zápasoch (vrátane play off) dokopy 55 bodov za 27 gólov a 28 asistencií. V tomto ročníku ho zastavilo zranenie, ktoré utrpel 26. januára v domácom dueli proti Spišskej Novej Vsi. V sezóne stihol nazbierať 38 bodov (10+28) v 38 stretnutiach.