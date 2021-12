Rýchlokorčuliarka Pechsteinová mieri ako prvá žena na ôsme ZOH

Berlín 13. decembra (TASR) - Nemecká rýchlokorčuliarka Claudia Pechsteinová sa môže stať prvou ženou, ktorá sa zúčastní na ôsmich zimných olympijských hrách. Štyridsaťdeväťročná športovkyňa si účasť na ZOH 2022 v Pekingu zabezpečila cez víkend na podujatí SP v Calgary.



"Je to absolútny vrchol mojej kariéry. Vyobjímala by som všetkých na svete, keďže som si ôsmykrát zaistila účasť na olympiáde," povedala Pechsteinová, ktorá tesne po hrách v Pekingu oslávi 50. narodeniny. Cez víkend v kanadskom stredisku najprv skončila v pretekoch s hromadným štartom v semifinále, no po proteste ju zaradili do finále a získala tak dosť bodov, aby v Pekingu nechýbala.



Pechsteinová je najúspešnejšou nemeckou zimnou olympioničkou. Od svojho debutu pod piatimi kruhmi v roku 1992 získala deväť medailí (5-2-2), dosiaľ posledný cenný kov si odniesla v roku 2006 z Turína. Za uplynulé tri dekády vynechala len olympiádu vo Vancouveri pre podozrivé výsledky krvných testov, pripomenula agentúra DPA. Medzi mužmi je rekordérom s ôsmimi účasťami na ZOH japonský skokan na lyžiach Noriaki Kasai.