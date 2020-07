Pečovský sa rozlúčil s kariérou, pozdravili ho aj Škriniar či Guľa

Na snímke Viktor Pečovský s rodinou počas rozlúčky na futbalovom zápase záverečného 5. kole futbalovej Fortuna ligy MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce na futbalovom štadióne MŠK Žilina dňa 11. júla 2020 v Žiline. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 12. júla (TASR) - Najprv pocta rozhodcom a potom poďakovanie pánovi kapitánovi. Taký bol úvodný program sobotňajšieho zápasu futbalovej Fortuna ligy medzi Žilinou a Michalovcami. Viktor Pečovský sa v ňom rozlúčil s profesionálnou hráčskou kariérou. Neskrýval pri tom úsmev ani slzy dojatia.Na posledný nástup nevybehol sám. Spoločnosť mu robili jeho manželka a dve dcérky. Za zvukov piesneDlhoročný kapitán MŠK v úvode zápasu hýril aktivitou. Stál aj pri zrode akcie, ktorá viedla k prvému gólu. Ten padol tesne predtým, než ho tréner stiahol z ihriska.povedal po zápase Pečovský.Pri jeho odchode z ihriska dostal potlesk postojačky a fanúšikovia skandovali jeho meno počas celého zápasu. Žilinskása dočkala ešte jedného prekvapenia. Cez polčasovú prestávku si na veľkoplošnej obrazovke pozrel 10-minútový zostrih pozdravov. K úspešnej kariére mu pogratuloval najprv majiteľ klubu Jozef Antošík a potom aj bývalí tréneri či spoluhráči. Nechýbal Adrián Guľa, Milan Škriniar, Martin Dúbravka či Peter Pekarík. Mnohí z nich zdôraznili, že Viktor im dal veľa nielen z ľudského, ale aj herného hľadiska.skromne podotkol odchádzajúci defenzívny stredopoliar. Videopozdravy ho však dojali. Špeciálne ich záver, v ktorom sa mu prihovorila jeho rodina.Hráč Žiliny a predtým Banskej Bystrice si po stretnutí s Michalovcami odbehol aj do, kde si schuti zakričal s domácimi fanúšikmi. Nevyhol sa ani vyhadzovaniu do vzduchu od spoluhráčov, hoci sa tomu bránil. O pár minút neskôr už s úsmevom na tvári odpovedal aj na otázku, či ho nemrzí, že si nevyskúšal zahraničný angažmán:V najcennejšom drese si zahral na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku. Jeho výkon patril medzi základné stavebné kamene historickej výhry Slovenska proti Španielsku v kvalifikácii na tento šampionát.Hoci už kvôli koronakríze ani nedúfal, klub mu pripravil rozlúčku pred fanúšikmi. Rozhodnutie o ukončení kariéry sa nerodilo ľahko, Pečovský však kopačky úplne neodkladá. Okrem trénovania mládeže v klube MŠK Žilina chce hrať aj v niektorej z amatérskych súťaží. V tej najvyššej slovenskej drží rekord - aj s jeho posledných vystúpením odohral 422 zápasov. Ako však sám povedal, rekordy sú na to, aby sa prekonávali: