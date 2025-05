Pedersen sa stal víťazom 13. etapy Gira, na čele naďalej Del Toro

Giro d´Italia - 13. etapa (Rovigo - Vicenza, 180 km): 1. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 3:50:24 hod, 2. Wout van Aert (Bel./ Team Visma) rovnaký čas ako víťaz, 3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) + 2, 4. Rémy Rochas (Fr./Groupama-FDJ), 5. Dorian Godon (Fr./AG2R La Mondiale), 6. Primož Roglič (Slovin./Red Bull Bora hansgrohe), 7. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious), 8. Derek Gee (Kan./Israel-Premier Tech), 9. Orluis Aular (Ven./ Movistar Team), 10. Egan Arley Bernal Gomez (Kol./Ineos Grenadiers) všetci + 5



celkové poradie po 13. etape:



1. Del Toro 46:32:59 hod, 2. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates - XRG) + 38 sek, 3. Tiberi + 1:18 min, 4. Simon Yates (V. Brit./Team Visma) + 1:20, 5. Roglič + 1:35, 6. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./EF Education-EasyPost) + 2:07, 7. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) + 2:20, 8. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates - XRG) + 2:40, 9. Gomez + 2:50, 10. Gee + 2:54

Vicenza 23. mája (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen sa stal víťazom 13. etapy Giro d´Italia a získal už svoj štvrtý etapový vavrín na tohtoročnom podujatí. Jazdec tímu Lidl Trek zvládol 180 km dlhú trať vedúcu z talianskej obce Rovigo do Vicenzy za 3:50:24 h. Druhý preťal cieľovú pásku Belgičan Wout Van Aert z Team Visma Lease a Bike. Tretí finišoval líder celkovej klasifikácie Mexičan Isaac Del Toro z Mexika (SAE Team Emirates) s mankom dvoch sekúnd.„Toto boli neuveriteľné preteky. Svoj útok som načasoval inštinktívne. Musel som zaútočiť po pravej strane, tesne pri bariére, takže som začal trošku skôr, ako som pôvodne naplánoval. Bol to náročný deň a s takýmto finišom boli všetci v závere unavení. Najprv sme sa pokúsili získať etapu s Mathiasom Vacekom, zaslúžil si dostať šancu. Ak by v pelotóne zaváhali, Romain Bardet a on by mali šancu zvíťaziť. Bola to ideálna situácia, mohol som sedieť vzadu a nechať pracovať ostatné tímy. Som šťastný z tohto víťazstva a z ďalších 50 bodov do boja o fialový dres, “ zhodnotil Pedersen pre giroditalia.it.V piatok čakala pretekárov rovinatá etapa s pútavým dojazdom. Posledných 700 metrov jazdci absolvovali prudšie desaťpercentné stúpanie. Hneď od úvodu sa išlo vysoké tempo, za prvých 120 minút pelotón mal za sebou viac než 100 kilometrov a predpokladal sa aj skorší dojazd do cieľa takmer o pol hodinu. Únik nemal príliš veľké možnosti, nachádzala sa v ňom deviatka pretekárov.Už 50 kilometrov pred cieľom sa skupinka roztrieštila a pelotón ju videl pred sebou. Tempo udávali tímy Lidl - Trek a Q36.5. Jasný líder švajčiarskeho tímu bol Tom Pidcock. Po prvom prejazde cieľovou bránou napokon viedol Christian Scaroni.Romain Bardet zaútočil pri zjazde z vrcholu prémie, pričom sa k nemu pridal Mathias Vacek. Spoločne si vypracovali náskok 15 sekúnd pred záverečným stúpaním. V prenasledovaní sa aktívne zapojili tímy Visma a Alpecin. Dvojica stratila výhodu 500 metrov pred cieľom, keď ich dostihli jazdci Alpecinu. Napokon špurt najlepšie zvládol Pedersen.