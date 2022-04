Pedersen vyhral 1. etapu Circuit Sarthe, Sagan mimo prvej desiatky

Mammers 5. apríla (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen vyhral prvú etapu na podujatí Circuit Sarthe. Jazdec tímu Trek-Segafredo triumfoval pred domácim Francúzom Benoitom Cosnefroyom (AG2R), tretí bol ďalší Francúz Alex Zingle (Cofidis). Slovenský cyklista Peter Sagan skončil mimo prvej desiatky.



Podujatie Circuit Sarthe patrí medzi menej náročné klasiky. Jazdí sa na zvlnenej až rovinatej trase v departmente Sarthe, ktorý patrí do väčšieho geografického celku Pays de la Loire v severnom Francúzsku. Prvá etapa bola veterná, daždivá a dlhá 192 km, pretekári nemali ideálne podmienky. Zhruba 60 kilometrov pred cieľom sa odtrhla skupinka cyklistov, ktorá si to v závere rozdala o celkový triumf. Za 10-člennou skupinou prišla do cieľa ďalšia partia, ktorá sa v závere odtrhla od pelotónu, v ňom s odstupom finišoval aj Peter Sagan.