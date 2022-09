Pedersen vyhral 18. etapu Vuelty a poistil si zelený dres

výsledky 19. etapy (Talavera de la Reina - Talavera de la Reina, 138,3 km):



1. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) 3:19:11 h, 2. Fred Wright (V.Brit./Bahrajn-Victorious), 3. Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), 4. Ben Turner (V.Brit./Ineos Grenadiers), 5. Mike Teunissen (Hol./Jumbo-Visma), 6. Jonas Koch (Nem./Bora-Hansgrohe), 7. Omer Goldstein (Izr./Izrael-Premier Tech), 8. Raul Garcia (Šp./Equipo Kern Pharma), 9. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana Qazaqstan), 10. Dylan van Baarle (Hol./Ineos Grenadiers) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) 73:18:23 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) +2:07 s, 3. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +5:14, 4. Lopez +5:56, 5. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +6:49, 6. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +7:14, 7. Thymen Arensman (Hol./DSM) +8:09, 8. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën) +9:34, 9. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-EasyPost) +9:56, 10. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +12:03



Talavera de la Reina 9. septembra (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen vyhral piatkovú 19. etapu a pripísal si tretí triumf na tohtoročných pretekoch Vuelta a Espaňa. Jazdec stajne Trek-Segafredo sa presadil v hromadnom špurte a 138,3 km dlhú trasu so štartom a cieľom v Talavera de la Reina zvládol za 3:19:11 h. Druhý finišoval Brit Fred Wright (Bahrajn-Victorious) a tretí skončil Belgičan Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck). Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl).V piatok čakalo na pelotón dvakrát stúpanie 2. kategórie na Puerto del Pielago (8,9 km, 5,9%), pričom vrchol druhého bol až 42 km pred páskou. Nasledoval dlhý zjazd a rovina do cieľa. Krátko po štarte sa dostali do úniku Brandon McNulty (SAE Team Emirates), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) a Ander Okamika (Burgos-BH). Za nimi vyrazil Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), no nepodarilo sa mu ich dostihnúť a tak išiel sám. Po prvom stúpaní mala trojica náskok asi minútu na prenasledovateľa, pelotón strácal ďalšie dve. Craddock sa nedokázal priblížiť ani v zjazde a na následnej rovinke a tak 78 km pred cieľom zvesil nohy a počkal na balík, v ktorom udávali tempo jazdci Treku. Trojicu nepustili na viac ako tri minúty. V nájazde na druhé stúpanie mal únik k dobru už len minútu a pol a na kopci sa však všetko pospájalo a pelotón ho prešiel pokope. V zostávajúcom priebehu sa už nik nepokúsil odpútať a tak sa rozhodovalo v špurte balíka. Finiš zvládol najlepšie favorit Pedersen, ktorý si prišiel po tretí triumf a zároveň zveľadil svoj náskok v bodovacej súťaži. Pred Wrightom vedie o 205 bodov a na zisk zeleného dresu mu stačí prísť do cieľa v Madride.povedal víťaz.Evenepoel má aj pred záverečným víkendom k dobru 2:07 minúty na Španiela Enrica Masa z Movistaru. V sobotu je na programe posledná horská etapa z Moralzarzalu do Puerto de Navacerrada dlhá 181 km s piatimi stúpaniami a dokopy takmer 4000 výškovými metrami. Je to posledná šanca ohroziť Evenepoela či vylepšiť si postavenie v celkovom poradí.