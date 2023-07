Pedersen vyhral 8. etapu Tour, Sagan na 16. mieste

1. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:12:26 h, 2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Dylan Groenewegen (Hol./Jayco AlUla), 5. Nils Eekhoff (Hol./DSM), 6. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 7. Jasper de Buyst (Belg./Lotto Dstny), 8. Rasmus Tiller (Nór./Uno-X), 9. Corbin Strong (N.Zél./Izrael-Premier Tech), 10. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), ..., 16. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) všetci rovnaký čas

1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 34:09:38 h, 2. Pogačar +25 s, 3. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +1:34 min, 4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +3:30, 5. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +3:40, 6. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) +4:01, 7. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +4:03, 8. Romain Bardet (Fr./DSM) +4:43, 9. Thomas Pidcock (V.Brit./Ineos Grenadiers) rovnaký čas, 10. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +5:28, ..., 122. SAGAN 1:28:08 h



1. Philipsen 258 b, 2. Coquard 149, 3. Pedersen 143, ..., 23. SAGAN 27

1. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 36 b, 2. Felix Gall (Rak./AG2R Citroen) 28, 3. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Pro Cycling) 26

Limognes 8. júna (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen triumfoval v sobotňajšej ôsmej etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Lidl-Trek sa presadil v hromadnom špurte do kopca a 200,7 km dlhú trasu z Libourne do Limoges zvládol za 4:12:26 h. Druhý skončil Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a tretí finišoval jeho krajan Wout van Aert (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) skončil na 16. mieste.Prvá polovica sobotňajšej trasy mala rovinatý profil, v druhej sa však zdvihol a na pretekárov čakali tri krátke, ale prudké stúpania. Do kopca bol aj záverečný kilometer. O triumf tak mohli zabojovať únik, klasikári, no i odolnejší šprintéri. Šancu z úniku chceli v úvode využiť pretekári zo všetkých tímov a tvrdo sa bojovalo o to, kto sa doň dostane. Trvalo však takmer 20 km, kým sa to podarilo Timovi Declercqovi (Soudal-QuickStep), Anthonymu Delaplacemu (Arkea-Samsic) a Anthonymu Turgisovi (TotalEnergies). Trojica dostala priestor a pelotón, na ktorého čele pracovali jazdci Jumba pre Wouta van Aerta, ju nechal odísť takmer na sedem minút. O únik sa pokúšali aj ďalší, no Jumbo už nikoho nepustilo.Situácia sa postupne upokojila a trio si prinieslo do druhej polovice etapy náskok necelých päť minút. Približne 70 km pred cieľom ho čakal prvý kopec Cote de Champs-Romain (3. kat., 2,8 km, 5,2%) a na záverečných 20 km dve "štvorky" Cote de Masmont (1,3 km, 5,5%) a Cote de Condat-sur-Vienne (1,2 km, 5,4%). Pelotón zvyšoval tempo a znižoval náskok trojice, no asi 60 km pred páskou prišlo na jeho konci k pádu a z pretekov musel odstúpiť Mark Cavendish. Tridsaťosemročný Brit chcel na svojej poslednej Tour prekonať rekord v počte víťazstiev, o ktorý sa delí s Eddym Merckxom (34).Trojica si držala náskok dve minúty, keď z pelotónu vyrazil Kasper Asgreen, ktorý mal v úniku kolegu z QuickStep. Declercq preto prestal striedať a čakal, no Asgreen sa približoval len veľmi pomaly a pelotón bol len 20 sekúnd za ním. Taktika QuickStepu tak nevyšla. Náskok trojice rýchlo klesal a 25 km pred páskou mali k dobru už len minútu a pol. Na predposlednom stúpaní sa rozdelili a na čele zostal iba Turgis. Na poslednom kopci mal k dobru 30 sekúnd, ale Jumbo viedlo pelotón v obrovskom tempe a za stúpaním ho dobehli. Šesť kilometrov pred cieľom prišlo k ďalšiemu pádu a na zemi skončili Simon Yates (Jayco AlUla) a Stef Crass (TotalEnergies), ktorý musel odstúpiť. Pelotón prišiel do finišu pokope a o triumfe rozhodol hromadný špurt do kopca, v ktorom mal najlepšie nohy Pedersen. Jumbu etapa nevyšla aj pre to, že v závere mal problémy Christophe Laporte a nemohol poriadne rozbehnúť van Aerta." povedal Pedersen.Philipsen si po druhom mieste opäť vylepšil pozíciu v boji o zleneý dres, na konte má už 258 bodov, druhý Bryan Coquard (Cofidis) stráca 109. Na prvom mieste celkového poradia zostal obhajca víťazstva Jonas Vingegaard z Dánska (Jumbo-Visma), druhý Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates) na neho stráca 25 sekúnd. Tretí je Austrálčan Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) s mankom 1:34 minúty. Simon Yates po páde ešte pred ochrannou zónou stratil a prepadol sa zo štvrtého na šieste miesto (+4:01 min).Prvý týždeň Tour uzavrie nedeľňajšia 9. etapa so štartom v Saint-Léonard-de-Noblat a cieľom po stúpaní na spiacu sopku Puy de Dôme v Centrálnom masíve (HC, 12,6 km, 7,8%). V roku 1964 tam v predposlednej etape zviedli legendárny súboj Raymond Poulidor a Jacques Anquetil. Prvý menovaný vyhral etapu, no druhý si udržal náskok na čele a v záverečnej časovke potvrdil piate víťazstvo na Tour, čo dokázal ako prvý v histórii (1957, 1961, 1962, 1963, 1964).