Pedersen vyhral hamburskú BEMER Cyclassics

26. ročník BEMER Cyclassics (Hamburg - Hamburg, 205,6 km):



1. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:36:35 h,

2. Danny van Poppel (Hol./Bora-Hansgrohe),

3. Elia Viviani (Tal./Ineos Grenadiers),

4. Daniel McLay (V.Brit./Arkea Samsic),

5. Laurence Pithie (Aus./Groupama-FDJ),

6. Yves Lampaert (Soudal-QuickStep) všetci rovnaký čas

Hamburg 20. augusta (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen triumfoval v nedeľňajších pretekoch BEMER Cyclassics. Jazdec stajne Lidl-Trek sa presadil v záverečnom špurte a do cieľa 205,6 km dlhej trasy v okolí druhého najväčšieho nemeckého mesta Hamburgu prišiel v čase 4:36:35 hodiny. Druhý finišoval Holanďan Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) a tretí skončil Talian Elia Viviani (Ineos Grenadiers).Hamburská klasika má veľmi rovinatý profil a zvyčajne patrí šprintérom. Cyklisti však musia na záverečných 60 km prekonať trikrát krátke, ale prudké stúpanie na Waseberg (0,7 km, 9,4%), kde sa dá útočiť. Situáciu v pelotóne si dlho strážili šprintérske tímy na čele s Alpecinom-Deceuninck, no po treťom prejazde Waserbergom sa dostali do trháku Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Brandon McNulty (SAE Emirates) a Yves Lampaert (Soudal-QuickStep). Trojica mala tri kilometre pred cieľom k dobru stále sedem sekúnd. McNulty v závere zaútočil, no nemal už dostatok síl a na posledných metroch sa cez neho prevalili šprintéri. Z víťazstva sa nakoniec tešil Pederesen pred van Poppelom.Pre dvadsaťsedemročného Dána to bol tretí triumf v priebehu dvoch dní. V sobotu totiž vyhral záverečnú časovku a tak aj celkové poradie na domácich pretekoch Okolo Dánska.