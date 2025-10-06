Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Šport

Pedri po prehre Barcelony v Seville: „Prvý polčas bol ako z hororu“

.
Hráč FC Barcelony Roony Bardghji (uprostred) a Jules Kounde (vľavo) reagujú v zápase 8. kola španielskej La Ligy FC Sevilla - FC Barcelona v Seville v nedeľu 5. októbra 2025. Sevilla zvíťazila 4:1. Foto: TASR/AP

Sevilla sa ujala vedenia v 13. minúte vďaka bývalému hráčovi Barcelony Alexisovi Sanchezovi, ktorý premenil pokutový kop. V 36. minúte zvýšil na 2:0 Isaac Romero.

Autor TASR
Madrid 6. októbra (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Pedri po prvej prehre Barcelony v tomto ročníku La Ligy nešetril kritikou. Výkon v úvodnom dejstve na pôde Sevilly označil za najhorší v tejto sezóne. Katalánci nevyužili šancu vrátiť sa na čelo tabuľky a po prehre 1:4 sú druhí o dva body za Realom Madrid.

Prvý polčas bol ako z hororu. V obrane sme prepadávali a Sevilla si vypracovala dvojgólový náskok. Bola to naša najhoršia 45-minútovka v tejto sezóne. Po zmene strán sme sa zlepšili, podarilo sa nám streliť kontaktný gól, no nepremenená jedenástka nás zrazila na kolená a Sevilla nám v závere uštedrila ďalšie dve rany,“ uviedol Pedri pre akreditované médiá.

Sevilla sa ujala vedenia v 13. minúte vďaka bývalému hráčovi Barcelony Alexisovi Sanchezovi, ktorý premenil pokutový kop. V 36. minúte zvýšil na 2:0 Isaac Romero. Barcelona v nadstavenom čase prvého polčasu po góle Marcusa Rashforda znížila, no Robert Lewandowski v 76. minúte nepremenil penaltu a v závere spečatili triumf Andalúzanov Jose Angel Carmona a Akor Adams.

Z triumfu nad Barcelonou mám veľkú radosť, potrebovali sme doma zabodovať naplno. Vedeli sme, že ak chceme uspieť, nemôžeme nechať súperovi ani meter voľného priestoru. V prvom polčase sme predviedli skvelý výkon. V druhom dejstve Barcelona potvrdila svoje kvality, no odolali sme jej náporu a v závere sme jej zasadili dva údery,“ pochvaľoval si tréner Sevilly Matias Almeyda.

Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom remizovalo na pôde Celty Vigo 1:1. „Los Colchoneros“ sa už v šiestej minúte ujali vedenia po vlastnom góle švédskeho obrancu Carla Starfelta. Atletico však doplatilo na vylúčenie Clementa Langleta v závere prvého polčasu a Iago Aspas v 68. minúte zariadil deľbu bodov. „Napriek remíze som veľmi spokojný s výkonom tímu. Celta nás po vylúčení Langleta zatlačila, no skvelými zákrokmi nás podržal Jan Oblak,“ konštatoval kouč madridského klubu Diego Simeone.

Aspas odohral 533. súťažný zápas v drese Celty, čím vyrovnal rekordný zápis Manola. „Je to pre mňa obrovská česť vyrovnať rekord klubovej legendy Celty. Vďačím za to najmä mojej rodine, ktorá ma vždy podporovala a špeciálne otcovi, on ma priviedol do Viga. Proti Atleticu sme chceli vybojovať prvé víťazstvo v tejto sezóne La Ligy a mrzí ma, že sa nám to nepodarilo, lebo vyše 50 minút sme boli v početnej výhode,“ povedal Aspas pre denník Marca.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?