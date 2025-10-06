< sekcia Šport
Pedri po prehre Barcelony v Seville: „Prvý polčas bol ako z hororu“
Autor TASR
Madrid 6. októbra (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Pedri po prvej prehre Barcelony v tomto ročníku La Ligy nešetril kritikou. Výkon v úvodnom dejstve na pôde Sevilly označil za najhorší v tejto sezóne. Katalánci nevyužili šancu vrátiť sa na čelo tabuľky a po prehre 1:4 sú druhí o dva body za Realom Madrid.
„Prvý polčas bol ako z hororu. V obrane sme prepadávali a Sevilla si vypracovala dvojgólový náskok. Bola to naša najhoršia 45-minútovka v tejto sezóne. Po zmene strán sme sa zlepšili, podarilo sa nám streliť kontaktný gól, no nepremenená jedenástka nás zrazila na kolená a Sevilla nám v závere uštedrila ďalšie dve rany,“ uviedol Pedri pre akreditované médiá.
Sevilla sa ujala vedenia v 13. minúte vďaka bývalému hráčovi Barcelony Alexisovi Sanchezovi, ktorý premenil pokutový kop. V 36. minúte zvýšil na 2:0 Isaac Romero. Barcelona v nadstavenom čase prvého polčasu po góle Marcusa Rashforda znížila, no Robert Lewandowski v 76. minúte nepremenil penaltu a v závere spečatili triumf Andalúzanov Jose Angel Carmona a Akor Adams.
„Z triumfu nad Barcelonou mám veľkú radosť, potrebovali sme doma zabodovať naplno. Vedeli sme, že ak chceme uspieť, nemôžeme nechať súperovi ani meter voľného priestoru. V prvom polčase sme predviedli skvelý výkon. V druhom dejstve Barcelona potvrdila svoje kvality, no odolali sme jej náporu a v závere sme jej zasadili dva údery,“ pochvaľoval si tréner Sevilly Matias Almeyda.
Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom remizovalo na pôde Celty Vigo 1:1. „Los Colchoneros“ sa už v šiestej minúte ujali vedenia po vlastnom góle švédskeho obrancu Carla Starfelta. Atletico však doplatilo na vylúčenie Clementa Langleta v závere prvého polčasu a Iago Aspas v 68. minúte zariadil deľbu bodov. „Napriek remíze som veľmi spokojný s výkonom tímu. Celta nás po vylúčení Langleta zatlačila, no skvelými zákrokmi nás podržal Jan Oblak,“ konštatoval kouč madridského klubu Diego Simeone.
Aspas odohral 533. súťažný zápas v drese Celty, čím vyrovnal rekordný zápis Manola. „Je to pre mňa obrovská česť vyrovnať rekord klubovej legendy Celty. Vďačím za to najmä mojej rodine, ktorá ma vždy podporovala a špeciálne otcovi, on ma priviedol do Viga. Proti Atleticu sme chceli vybojovať prvé víťazstvo v tejto sezóne La Ligy a mrzí ma, že sa nám to nepodarilo, lebo vyše 50 minút sme boli v početnej výhode,“ povedal Aspas pre denník Marca.
