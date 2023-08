Pedriho trápi zranený stehenný sval, Barcelone bude chýbať mesiac

Barcelona 24. augusta (TASR) - Španielskeho futbalového reprezentanta Pedriho Gonzaleza opäť trápia problémy so stehenným svalom. Stredopoliar FC Barcelona by mal pauzovať približne mesiac, informovala agentúra AFP.



Vedenie katalánskeho klubu nespresnilo dĺžku hráčovej absencie, no podľa španielskych médií je isté, že svojmu mužstvu bude chýbať minimálne štyri týždne. Dvadsaťročný Pedri vynechal väčšinu druhej polovice minulej sezóny pre zranenie zadného stehenného svalu. Barcelona získala toto leto do stredovej formácie Ilkaya Gündogana z Manchestru City a Oriola Romeua z Girony, dieru v zálohe pomôžu vyplniť aj Gavi a Frenkie de Jong.