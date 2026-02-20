Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Šport

Pegulová nastúpi vo finále turnaja WTA v Dubaji proti Svitolinovej

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Svitolinová zvíťazila nad treťou nasadenou Američankou Coco Gauffovou po trojsetovom boji 6:4, 6:7 (13), 6:4.

Autor TASR
Dubaj 20. februára (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA v Dubaji. V semifinále zdolala v pozícii nasadenej štvorky svoju krajanku a dvojku „pavúka" Amandu Anisimovovú 1:6, 6:4, 6:3. V dueli o titul nastúpi proti turnajovej sedmičke Ukrajinke Jeline Svitolinovej, ktorá zvíťazila nad treťou nasadenou Američankou Coco Gauffovou po trojsetovom boji 6:4, 6:7 (13), 6:4.



dvojhra - semifinále:

Jelina Svitolinová (Ukr.7) - Coco Gauffová (USA-3) 6:4, 6:7 (13), 6:4, Jessica Pegulová (USA-4) - Amanda Anisimovová (USA-2) 1:6, 6:4, 6:3
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia