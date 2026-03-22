Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 22. marec 2026Meniny má Beňadik
< sekcia Šport

Pegulová postúpila do osemfinále turnaja WTA v Miami

.
Na archívnej snímke americká tenistka Jessica Pegulová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Miami 22. marca (TASR) - Domáca americká tenistka Jessica Pegulová postúpila suverénne do osemfinále dvojhry na turnaji WTA v Miami. V 3. kole zdolala v pozícii nasadenej päťky Kanaďanku Leylah Fernandezovú 6:2, 6:2.



ženy - dvojhra - 3. kolo:

Jessica Pegulová (USA-5) - Leylah Fernandezová (Kan.-26) 6:2, 6:2, Jelena Ostapenková (Lot.-25) - Jasmine Paoliniová (Tal.-7) 5:7, 6:2, 7:5, Jaqueline Cristianová (Rum.-34) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-11) 6:3, 4:6, 7:6 (5)
.

