Pegulová postúpila do štvrťfinále dvojhry na US Open

ženy - dvojhra - osemfinále:



Jessica Pegulová (USA-8) . Petra Kvitová (ČR-21) 6:3, 6:2

New York 5. septembra (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále ako nasadená osmička zdolala Češku Petru Kvitovú 6:3, 6:2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi najvyššie nasadenou Poľkou Igou Swiatekovou a Nemkou Jule Niemeierovou.uviedla Pegulová pre akreditované médiá.