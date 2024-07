Swiateková postúpila do 2. kola dvojhry vo Wimbledone

Americká tenistka Jessica Pegulová sa teší po víťaznej loptičke v zápase proti krajanke Ashlyn Kruegerovej v 1.kole na grandslamovom turnaji vo Wimbledone 2. júla 2024. Pegulová zvíťazila 6:0, 6:2. Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Sofia Keninová (USA) 6:3, 6:4,

Ľudmila Samsonovová (Rus.-15) - Rebeka Masárová (Šp.) 6:3, 4:6, 6:2,

Marie Bouzková (ČR) - Julia Rierová (Arg.) 6:2, 6:1,

Jelena Ostapenková (Lot.-13) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 6:1, 6:2,

Jelina Avanesjanová (Rus.) - Angelina Kalininová (Ukr.) 6:2, 6:3.

Cristina Bucsová (Šp.) - Ana Bogdanová (Rum.) 6:4, 4:6, 7:6 (5),

Anna Kalinská (Rus..17) - Panna Udvardyová (Maď.) 6:3, 6:2,

Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Markéta VONDROUŠOVÁ (ČR-6) 6:4, 6:2,

Jelena Rybakinová (Kaz.-4) - Gabriela Ruseová (Rum.) 6:3, 6:1,

Harriet Dartová (V. Brit.) - Čuo-süan Paj (Čína) 6:4, 6:0,

Laura Siegemundová (Nem.) - Kateryna Baindlová (Ukr.) 6:4, 6:1,

Wang Sin-jü (Čína) - Viktorija Tomovová (Bul.) 7:6 (4), 3:6, 6:0,

Jessica Pegulová (USA-5) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:2, 6:0

Londýn 2. júla (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková úspešne vstúpila do grandslamového turnaja vo Wimbledone. Svetová i nasadená jednotka zdolala v úvodnom kole Američanku Sofiu Keninovú 6:3, 6:4. Jej ďalšou súperkou bude víťazka duelu medzi Chorvátkou Petrou Martičovou a britskou držiteľkou voľnej karty Francescou Jonesovou.Češka Markéta Vondroušová neobháji titul v ženskej dvojhre. Nasadená šestka prehrala hneď v 1. kole so Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou 4:6, 2:6. Vondroušová koncom júna pre problémy so stehnom skrečovala zápas s Ruskou Annou Kalinskou na turnaji WTA v Berlíne a nad jej štartom vo Wimbledone visel otáznik. V utorok síce nastúpila na centri na duel úvodného kola, no zranenie ju limitovalo pri podaní i pohybe po dvorci. Robila príliš veľa nevynútených chýb, čo bola voda ma mlyn súperky.Bouzasová Maneirová nemohla uveriť, že vyradila obhajkyňu trofeje.uviedla talentovaná Španielka v pozápasovom interview.Američanka Jessica Pegulová postúpila suverénnym spôsobom do 2. kola dvojhry, keď v pozícii nasadenej päťky zdolala svoju krajanku Ashlyn Kruegerovú 6:2, 6:0. Úlohu favoritky potvrdila aj štvrtá nasadená Kazaška Jelena Rybakinová, šampiónka z roku 2022 si poradila s Rumunkou Gabrielou Ruseovou 6:3, 6:1.Pegulová po hladkom triumfe uviedla, že základom úspešného výsledku bol vydarený vstup do zápasu.neskrývala spokojnosť vlaňajšia wimbledonská štvrťfinalistka.