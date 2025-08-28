< sekcia Šport
Pegulová postúpila suverénne do 3. kola dvojhry na US Open
Štvrtá nasadená Američanka Jessica Pegulová si poradila s Ruskou Annou Blinkovovou 6:1, 6:3.
Autor TASR,aktualizované
New York 28. augusta (TASR) - Bieloruská tenistka a obhajkyňa titulu Arina Sobolenková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole zdolala nenasadenú Rusku Polinu Kudermetovovú 7:6 (4) a 6:2 a v ďalšej fáze ju čaká Leylah Fernandezová z Kanady.
Dvadsaťsedemročná Bieloruska tak živí šancu na to, aby sa od roku 2014 stala prvou ženou, ktorá obháji titul na záverečnom grandslame sezóny. z US Open od Sereny Williamsovej v roku 2014. „Musím sa sústrediť na seba. Viem, že ak budem schopná podať svoj výkon a bojovať o každý bod, budem mať šancu,“ citovala Sobolenkovú agentúra AP.
Ďalej ide aj Britka Emma Raducanuová. Newyorská šampiónka z roku 2021 zdolala v 2. kole Janice Tienovú z Indonézie hladko 6:2, 6:1. V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti Kazaške Jelene Rybakinovej.
Štvrtá nasadená Američanka Jessica Pegulová si poradila s Ruskou Annou Blinkovovou 6:1, 6:3. Úlohu favoritky potvrdila vo Flushing Meadows aj Pegulovej krajanka Emma Navarrová. Desiata nasadená vlaňajšia semifinalistka zvíťazila v americkom derby nad Caty McNallyovou 6:2, 6:1. Ďalej ide aj dvojnásobná víťazka Australian Open Bieloruska Viktoria Azarenková po triumfe 6:3, 6:3 nad Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou.
Dvadsaťsedemročná Bieloruska tak živí šancu na to, aby sa od roku 2014 stala prvou ženou, ktorá obháji titul na záverečnom grandslame sezóny. z US Open od Sereny Williamsovej v roku 2014. „Musím sa sústrediť na seba. Viem, že ak budem schopná podať svoj výkon a bojovať o každý bod, budem mať šancu,“ citovala Sobolenkovú agentúra AP.
Ďalej ide aj Britka Emma Raducanuová. Newyorská šampiónka z roku 2021 zdolala v 2. kole Janice Tienovú z Indonézie hladko 6:2, 6:1. V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti Kazaške Jelene Rybakinovej.
Štvrtá nasadená Američanka Jessica Pegulová si poradila s Ruskou Annou Blinkovovou 6:1, 6:3. Úlohu favoritky potvrdila vo Flushing Meadows aj Pegulovej krajanka Emma Navarrová. Desiata nasadená vlaňajšia semifinalistka zvíťazila v americkom derby nad Caty McNallyovou 6:2, 6:1. Ďalej ide aj dvojnásobná víťazka Australian Open Bieloruska Viktoria Azarenková po triumfe 6:3, 6:3 nad Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou.
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Polina Kudermetovová (Rus.) 7:6 (4), 6:2,
Leylah Fernandezová (Kan.-31) - Elsa Jacquemotová (Fr.) 2:6, 6:3, 6-:3,
Elise Mertensová (Bel.-19) - Lulu Sunová (N.Zél.) 6:2, 6:3,
Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Tereza Valentová (ČR) 6:3, 7:6 (7),
Markéta Vondroušová (ČR) - McCartney Kesslerová (USA-32) 7:6 (7), 6:2,
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Iva Jovicová (USA) 6:3, 6:3,
Priscilla Honová (Aus.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-17) 4:6, 6:3, 6:2,
Mirra Andrejevová (Rus.-5) - Anastasia Potapovová (Rus.) 6:1, 6:3,
Ann Liová (USA) - Belinda Benčičová (Švaj.-16) 6:3, 6:3,
Barbora Krejčíková (ČR) - Moyuka Uchidžimová (Jap.) 6:4, 6:2,
Taylor Townsendová (USA) - Jelena Ostapenková (Lot.-25) 7:5, 6:1,
Jessica Pegulová (USA-4) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3,
Cristina Bucsová (Šp.) - Alexandra Ealová (Fil.) 6:4, 6:3,
Emma Navarrová (USA-10) - Caty McNallyová (USA) 6:2, 6:1,
Viktoria Azarenková (Biel.) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) 6:3, 6:3,
Emma Raducanuová (V. Brit.) - Janice Tienová (Indon.) 6:2, 6:1
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Polina Kudermetovová (Rus.) 7:6 (4), 6:2,
Leylah Fernandezová (Kan.-31) - Elsa Jacquemotová (Fr.) 2:6, 6:3, 6-:3,
Elise Mertensová (Bel.-19) - Lulu Sunová (N.Zél.) 6:2, 6:3,
Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Tereza Valentová (ČR) 6:3, 7:6 (7),
Markéta Vondroušová (ČR) - McCartney Kesslerová (USA-32) 7:6 (7), 6:2,
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Iva Jovicová (USA) 6:3, 6:3,
Priscilla Honová (Aus.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-17) 4:6, 6:3, 6:2,
Mirra Andrejevová (Rus.-5) - Anastasia Potapovová (Rus.) 6:1, 6:3,
Ann Liová (USA) - Belinda Benčičová (Švaj.-16) 6:3, 6:3,
Barbora Krejčíková (ČR) - Moyuka Uchidžimová (Jap.) 6:4, 6:2,
Taylor Townsendová (USA) - Jelena Ostapenková (Lot.-25) 7:5, 6:1,
Jessica Pegulová (USA-4) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3,
Cristina Bucsová (Šp.) - Alexandra Ealová (Fil.) 6:4, 6:3,
Emma Navarrová (USA-10) - Caty McNallyová (USA) 6:2, 6:1,
Viktoria Azarenková (Biel.) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) 6:3, 6:3,
Emma Raducanuová (V. Brit.) - Janice Tienová (Indon.) 6:2, 6:1