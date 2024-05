Pegulová sa odhlásila z Roland Garros, necíti sa úplne fit

Paríž 23. mája (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová sa odhlásila z grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži, pretože sa necíti úplne fit na účasť na antukovom grandslame. Svetová päťka sa pred dvoma rokmi prebojovala na podujatí do štvrťfinále.



Pegulovú na začiatku tejto sezóny pribrzdilo zranenie krku a nehrala od apríla. "Práve sa vraciam k normálnemu tréningu. Už niekoľko týždňov nemám žiadne zdravotné problémy. Ak by turnaj začínal o päť až sedem dní neskôr, bola by som tam," napísala 30-ročná Američanka na sociálnej sieti. Informovala o tom agentúra AP.