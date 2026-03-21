Pegulová sa prebojovala do 3. kola turnaja WTA 1000 v Miami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Turnajová päťka prešla cez Britku Francescu Jonesovú, ktorá duel za stavu 1:6, 0:3 vzdala.

Autor TASR
Miami 21. marca (TASR) - Domáca tenistka Jessica Pegulová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na podujatí WTA 1000 v Miami. Turnajová päťka prešla cez Britku Francescu Jonesovú, ktorá duel za stavu 1:6, 0:3 vzdala.



ženy - dvojhra - 2. kolo:

Iva Jovicová (USA-18) - Paula Badosová (Šp.) 6:2, 6:1, Jessica Pegulová (USA-5) - Francesca Jonesová (V.Brit.) 6:1, 3:0 - Jonesová skreč, Leylah Fernandez (Kan.-26) - Oksana Selechmetovová (Rus.) 7:6 (1), 3:6, 6:1
