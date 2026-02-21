< sekcia Šport
Pegulová triumfovala v Dubaji a získala 10. titul na okruhu WTA
Svitolinová vstupovala do zápasu po trojhodinovej bitke proti Coco Gauffovej z predošlého dňa.
Autor TASR
Dubaj 21. februára (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová získala svoj desiaty titul na elitnom okruhu. V sobotnom finále turnaja WTA 1000 v Dubaji zdolala ako štvrtá nasadená sedmičku podujatia Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny 6:2, 6:4.
Svitolinová vstupovala do zápasu po trojhodinovej bitke proti Coco Gauffovej z predošlého dňa. Pegulová to využila a od začiatku kontrolovala zápas. Američanka si tak dala predčasný darček k 32. narodeninám, ktoré oslávi 24. februára. V uplynulom pol roku sa päťka svetového rebríčka prebojovala do siedmich semifinále za sebou, vrátane januárového Australian Open.
dvojhra - finále:
Jelina Svitolinová (Ukr.-7) - Jessica Pegulová (USA-4) 2:6, 4:6
