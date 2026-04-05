Pegulová vo finále v Charlestone zdolala Starodubcevovú

Jessica Pegulaová. Foto: TASR/AP

Jessica Pegulová (USA-1) - Julija Starodubcevová (Ukr.) 6:2, 6:2.

Autor TASR
Charleston 5. apríla (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová obhájila prvenstvo na turnaji WTA na zelenej antuke v Charlestone. Vo finále vyhrala nad Ukrajinkou Julijou Starodubcevovou hladko v dvoch setoch 6:2, 6:2. Pre Pegulovú je to 11. titul na okruhu WTA, druhý v tomto roku.



