Pegulová vyradila Swiatekovú a je v semifinále grandslamu

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Jessica Pegulová (USA-6) - Iga Swiateková (Poľ.-1) 6:2, 6:4,

Karolína Muchová (ČR) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-22) 6:1, 6:4

New York 5. septembra (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová si prvýkrát v kariére zahrá semifinále grandslamového turnaja. Šiesta najvyššie nasadená hráčka vyradila vo štvrťfinále US Open svetovú i turnajovú jednotku Poľku Igu Swiatekovú 6:2, 6:4. V boji o finále si zmeria sily s Karolínou Muchovou z Češka, ktorá zvíťazila nad dvadsaťdvojkou "pavúka" Brazílčankou Beatriz Haddadovou Maiovou 6:1, 6:4.Tridsaťročná Pegulová sa až na siedmy pokus prebojovala do semifinále na turnajoch veľkej štvorky. V desiatom vzájomnom zápase so Swiatekovou si pripísala štvrté víťazstvo. Je len štvrtou Američankou v open ére po Rosemary Casalsovej (1970), Serene Williamsovej (2013-15) a Sloane Stephensovej (2017), ktorá sa v jednom kalendárnom roku dostala medzi najlepšiu štvorku na turnajoch v Kanade, Cincinnati a US Open. Pridala sa tak k Emme Navarrovej a druhý rok v rade sa do semifinále US Open dostali dve Američanky.Swiateková v predchádzajúcich troch zápasoch nečelila brejkbalu, ale v úvodnom sete sa jej nedarilo na podaní. Domáca Američanka dvakrát získala podanie poľskej hráčky a rýchlo viedla 4:0. Náskok už nepustil a premenila hneď prvý setbal. Druhé dejstvo bolo vyrovnanejšie. Za stavu 1:1 síce svetová jednotka stratila servis, hneď vzápätí však kontrovala rebrejkom. O všetkom napokon rozhodol Tildenov gem, Pegulová zobrala opäť servis šampiónke z roku 2022 a v desiatej hre premenila v poradí tretí mečbal. Američanka tak bez straty setu postúpila do semifinále." uviedla Pegulová podľa AFP.Muchová si zahrá v semifinále grandslamu štvrtýkrát v kariére, na dvorcoch vo Flushing Meadows druhýkrát za sebou. Vo finále sa predstavila iba raz, v roku 2023 na antukovom Roland Garros. Dôležitý bol už začiatok zápasu, keď česká hráčka v prvom geme odvrátila dva brejkbaly a v ďalšom geme po tuhom takmer desaťminútovom boji prelomila podanie súperky. To ju naštartovalo do ďalšieho priebehu a po pár minútach viedla 5:0. Hrozbu "kanára" síce Haddadová Maiová odvrátila, no prvé dejstvo prehrala jednoznačne 1:6. Druhý set mal vyrovnanejší priebeh, Brazílčanka zlepšila hru, napriek tomu mala Muchová duel vo svojich rukách. V siedmom geme brejkla súperku a duel doviedla do zdarného konca." uviedla Muchová v rozhovore pre televíziu Eurosport.