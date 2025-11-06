Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pegulová zdolala Paoliniovú, postupovú definitívu ešte nepozná

Jessica Pegulová zo Spojených štátov hrá forhendový return na Jasmine Paoliniovú z Talianska počas ich zápasu v ženskej dvojhre na finále WTA v Rijáde v Saudskej Arábii vo štvrtok 6. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Pegulová v prvom sete dvakrát prelomila podanie súperky a pevne držala kontrolu nad zápasom. V druhom sete si pomohla aj dvomi esami a po niečo vyše hodine získala svoj druhý triumf na turnaji.

Autor TASR
Rijád 6. novembra (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová zdolala vo štvrtkovom dueli A-skupiny MS WTA Tour Talianku Jasmine Paoliniovú hladko 6:2, 6:3. O dvoch postupujúcich do semifinále turnaja v saudskoarabskom Rijáde rozhodoval výsledok záverečného súboja medzi Coco Gauffovou z USA a Bieloruskou Arinou Sobolenkovou.

MS WTA Tour - A-skupina:

Jessica Pegulová (USA-5) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 6:2, 6:3

