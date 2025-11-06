< sekcia Šport
Pegulová zdolala Paoliniovú, postupovú definitívu ešte nepozná
Pegulová v prvom sete dvakrát prelomila podanie súperky a pevne držala kontrolu nad zápasom. V druhom sete si pomohla aj dvomi esami a po niečo vyše hodine získala svoj druhý triumf na turnaji.
Autor TASR
Rijád 6. novembra (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová zdolala vo štvrtkovom dueli A-skupiny MS WTA Tour Talianku Jasmine Paoliniovú hladko 6:2, 6:3. O dvoch postupujúcich do semifinále turnaja v saudskoarabskom Rijáde rozhodoval výsledok záverečného súboja medzi Coco Gauffovou z USA a Bieloruskou Arinou Sobolenkovou.
Pegulová v prvom sete dvakrát prelomila podanie súperky a pevne držala kontrolu nad zápasom. V druhom sete si pomohla aj dvomi esami a po niečo vyše hodine získala svoj druhý triumf na turnaji.
Pegulová v prvom sete dvakrát prelomila podanie súperky a pevne držala kontrolu nad zápasom. V druhom sete si pomohla aj dvomi esami a po niečo vyše hodine získala svoj druhý triumf na turnaji.
MS WTA Tour - A-skupina:
Jessica Pegulová (USA-5) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 6:2, 6:3
Jessica Pegulová (USA-5) - Jasmine Paoliniová (Tal.-8) 6:2, 6:3