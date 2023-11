Pegulová zdolala Sakkariovú a vybojovala si postup do semifinále na MS

MS WTA Tour



Cancún 3. novembra (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová uspela aj vo svojom treťom vystúpení v A-skupine na MS WTA Tour v mexickom Cancúne. Svetová päťka zdolala Mariu Sakkariovú z Grécka v dvoch setoch 6:3, 6:2 a s tromi víťazstvami si zabezpečila miesto v sobotňajšom semifinále.Američanka na tomto turnaji ešte nestratila ani set, Sakkariovú zdolala za necelých 80 minút. "," citovala Pegulovú agentúra AP.Svetová jednotka Arina Sobolenková a svetová štvorka Jelena Rybakinová medzitým bojovali o postup do semifinále, no stoplo ich nepriaznivé počasie. Sobolenková vyhrala prvý set 6:2, Rybakinová však v druhom zabojovala a viedla 5:3. Potom však duel pre dážď prerušili a dohrajú ho v piatok večer. O postupe do semifinále sa bude v piatok rozhodovať aj v B-skupine. Iga Swiateková nastúpi proti Ons Jabeurovej, Cori Gauffová si zahrá s wimbledonskou šampiónkou Markétou Vondroušovou.