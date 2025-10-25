Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pekarčík a Dvorský skórovali, Hlavaj vychytal prvé víťazstvo v sezóne

Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti zľava Dalibor Dvorský a Adam Sýkora počas tréningu pred zápasom A-skupiny Kanada -Slovensko na 88. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 16. mája 0225 v Štokholme. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
New York 25. októbra (TASR) - Slovenskí hokejisti Juraj Pekarčík a Dalibor Dvorský sa gólovo presadili v nočných zápasoch Americkej hokejovej ligy (AHL). Ich Springfield Thunderbirds však podľahol Providence Bruins 3:5.

Obaja útočníci zaznamenali svoj druhý gól v sezóne. Asistenciu si pripísal obranca Jozef Viliam Kmec, jeho Henderson zdolal San Diego 3:2 po predĺžení. Brankár Samuel Hlavaj vychytal prvé víťazstvo v sezóne, 11 zákrokmi pomohol Iowe k triumfu nad Texasom 3:1.
