Pekarčík a Dvorský skórovali, Hlavaj vychytal prvé víťazstvo v sezóne
Obaja útočníci zaznamenali svoj druhý gól v sezóne. Asistenciu si pripísal obranca Jozef Viliam Kmec, jeho Henderson zdolal San Diego 3:2 po predĺžení.
Autor TASR
New York 25. októbra (TASR) - Slovenskí hokejisti Juraj Pekarčík a Dalibor Dvorský sa gólovo presadili v nočných zápasoch Americkej hokejovej ligy (AHL). Ich Springfield Thunderbirds však podľahol Providence Bruins 3:5.
Obaja útočníci zaznamenali svoj druhý gól v sezóne. Asistenciu si pripísal obranca Jozef Viliam Kmec, jeho Henderson zdolal San Diego 3:2 po predĺžení. Brankár Samuel Hlavaj vychytal prvé víťazstvo v sezóne, 11 zákrokmi pomohol Iowe k triumfu nad Texasom 3:1.
