< sekcia Šport
Pekarčík dal jediný gól Springfieldu, jeho tím prehral 1:6
Pekarčík odohral vo svojej prvej sezóne vo farmárskej súťaži zatiaľ 11 stretnutí a v nich nazbieral sedem bodov za tri góly a štyri asistencie.
Autor TASR
New York 9. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Pekarčík strelil jediný gól Springfieldu Thunderbirds v nočnom zápase zámorskej AHL. Tretí presný zásah z hokejky 20-ročného útočníka v sezóne však jeho tímu nestačil a Springfield prehral na ľade Bridgeportu Islanders vysoko 1:6. Thunderbirds ťahajú osemzápasovú sériu prehier a so štyrmi bodmi sú na dne Atlantickej divízie.
Pekarčík odohral vo svojej prvej sezóne vo farmárskej súťaži zatiaľ 11 stretnutí a v nich nazbieral sedem bodov za tri góly a štyri asistencie.
Pekarčík odohral vo svojej prvej sezóne vo farmárskej súťaži zatiaľ 11 stretnutí a v nich nazbieral sedem bodov za tri góly a štyri asistencie.