Pekarčík mal asistenciu a s Monctonom sa teší z triumfu v QMJHL

Rimouski 20. mája (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Pekarčík sa stal s tímom Moncton Wildcats víťazom kanadskej juniorskej QMJHL. Jeho tím uspel v šiestom dueli finále play off na ľade Rimouski Océanic 3:2 a v sérii triumfoval 4:2 na zápasy. Pekarčík si v poslednom stretnutí pripísal asistenciu.



Moncton sa z prvenstva v QMJHL teší tretíkrát v histórii, predtým získal Gilles-Courteau Trophy aj v rokoch 2006 a 2010. Pred pätnástimi rokmi bol členom víťazného tímu Monctonu aj Slovák Marek Hrivík. Vlani oslavoval titul v QMJHL slovenský útočník Peter Repčík v drese Drummondville Voltigeurs.



Pekarčík nazbieral v play off spolu 21 bodov (9+12) v 19 stretnutiach a bol tak piaty najproduktívnejší hráč vyraďovačky. V základnej časti súťaže odohral mladý slovenský útočník 53 zápasov a nazbieral v nich 67 bodov za 24 gólov a 43 asistencií. Predstavil sa aj na tohtoročných MS do 20 rokov, kde odohral päť duelov so ziskom sedem bodov (3+4). Pred dvoma rokmi ho do NHL draftoval tím St. Louis Blues v treťom kole. S Monctonom ho teraz čaká štart na Memorial Cupe, turnaji víťazov juniorských súťaži QMJHL, OHL a WHL. Ako štvrtý tím sa v úlohe hostiteľa predstaví finalista play off QMJHL Rimouski.