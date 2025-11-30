Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. november 2025Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Šport

Pekarčík opäť skóroval, bol druhou hviezdou zápasu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pekarčík v 50. minúte dostal puk medzi kruhmi, pristavil si ho korčuľou a pohotovou strelou dostal Thunderbirds do vedenia 2:1.

Autor TASR
New York 30. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Pekarčík skóroval v nižšej zámorskej súťaži AHL v druhom zápase za sebou. Jeho Springfield však prehral s Bridgeportom 2:3 po nájazdoch.

Pekarčík v 50. minúte dostal puk medzi kruhmi, pristavil si ho korčuľou a pohotovou strelou dostal Thunderbirds do vedenia 2:1. Hostia však v závere vyrovnali a napokon vyhrali v nájazdoch. Pekarčík sa stal druhou hviezdou duelu, keď bodoval v treťom zápase za sebou. Na farme St. Louis Blues má po 19 zápasoch bilanciu 12 bodov (5+7).

Ďalší slovenskí hráči v AHL sa v noci na nedeľu bodovo nepresadili. V akcii boli Pavol Regenda, Maroš Jedlička, Filip Mešár, Adam Sýkora a Jozef Viliam Kmec.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun