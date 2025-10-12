< sekcia Šport
Pekarčík ozdobil debut gólom, Springfield však prehral so Charlotte
Dvadsaťročný útočník skóroval v 59. minúte v power play bez brankára.
Autor TASR
New York 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Pekarčík absolvoval v noci na nedeľu svoj debut v zámorskej AHL, ktorý navyše ozdobil gólom. Jeho tím Springfield Thunderbirds však prehral doma so Charlotte Checkers 3:4.
Dvadsaťročný útočník skóroval v 59. minúte v power play bez brankára. Presadil sa delovkou z prvej a skorigoval na konečných 3:4. Pekarčík si v zápase pripísal aj dve plusky, jeho spoluhráč Dalibor Dvorský jednu mínusku.
Z výhry sa tešil Pavol Regenda, ktorého tím San Jose Barracuda zdolalo Bakersfield Condors 7:6. Ďalší slovenský útočník Maroš Jedlička sa tešil z víťazstva Colorada Eagles 1:0 nad Calgary Wranglers. Adam Sýkora bol pri prehre Hartfordu Wolf Pack 1:2 s Wilkes-Barre/Scranton a dva mínusové body nazbieral obranca Jozef Viliam Kmec, ktorého tím Henderson Silver Knights nestačil na Abbotsford Canucks (2:4).
