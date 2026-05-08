Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Šport

Pekarčík postúpil so Springfieldom do tretieho kola play off

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pekarčík zaznamenal dva strelecké pokusy, ale v play off zatiaľ nebodoval.

Autor TASR
New York 8. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík postúpil v nižšej zámorskej lige AHL do tretieho kola play off. Jeho Springfield zdolal Providence 1:0 po predĺžení a v celej sérii triumfoval 3:1 na zápasy.

Pekarčík zaznamenal dva strelecké pokusy, ale v play off zatiaľ nebodoval. Víťazný gól strelil Dillon Dube.

Ďalší slovenský útočník v AHL Martin Chromiak mal na dosah postup do ďalšieho kola, ale jeho Ontario prehralo s Coachellou Valley 2:6. Stav série je vyrovnaný 2:2 a o postupujúcom rozhodne piaty zápas.
.

Neprehliadnite

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje