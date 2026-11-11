Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. november 2026Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Šport

Pekarčík si otvoril strelecký účet v sezóne, zaznamenal aj asistenciu

.
Na snímke slovenský hokejista Juraj Pekarčík. Foto: TASR

Gólovú prihrávku mal na konte aj jeho krajan Maroš Jedlička.

Autor TASR
New York 11. novembra (TASR) - Slovenský útočník Juraj Pekarčík strelil svoj prvý gól v prebiehajúcom ročníku zámorskej hokejovej AHL. Okrem presného zásahu zaznamenal aj asistenciu, avšak jeho Springfield Thunderbirds podľahol Hartfordu Wolf Pack 2:5. Gólovú prihrávku mal na konte aj jeho krajan Maroš Jedlička, ktorý asistenciou prispel k víťazstvu Colorada Eagles na ľade Abbotsford Canucks 4:3 po predĺžení.
.

Neprehliadnite

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?

Strelec z Krakova podľahol zraneniam