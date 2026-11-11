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Pekarčík si otvoril strelecký účet v sezóne, zaznamenal aj asistenciu
Gólovú prihrávku mal na konte aj jeho krajan Maroš Jedlička.
Autor TASR
New York 11. novembra (TASR) - Slovenský útočník Juraj Pekarčík strelil svoj prvý gól v prebiehajúcom ročníku zámorskej hokejovej AHL. Okrem presného zásahu zaznamenal aj asistenciu, avšak jeho Springfield Thunderbirds podľahol Hartfordu Wolf Pack 2:5. Gólovú prihrávku mal na konte aj jeho krajan Maroš Jedlička, ktorý asistenciou prispel k víťazstvu Colorada Eagles na ľade Abbotsford Canucks 4:3 po predĺžení.