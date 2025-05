Pekarčíkov Moncton prehral na Memorial Cupe aj svoj druhý zápas

Rimouski 27. mája (TASR) - Hokejisti Monctonu Wildcats v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Pekarčíkom prehrali na juniorskom Memorial Cupe aj svoj druhý zápas. V noci na utorok podľahli tímu Medicine Hat 1:3, Pekarčík zaznamenal mínusový bod. V záverečnom dueli základnej fázy bude Moncton bojovať s domácim tímom Rimouski o postup do semifinále. O priamy postup do finále si zahrajú zatiaľ stopercentní Medicine Hat a London.



Na Memorial Cupe v Rimouski štartujú víťazi jednotlivých kanadských juniorských líg, Moncton sa tam prebojoval po triumfe v QMJHL.