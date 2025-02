Pekarík by mal v kariére pokračovať v Českých Budějoviciach

České Budějovice (TASR) - Slovenský futbalový obranca Peter Pekarík by sa mal stať novou posilou SK Dynamo České Budějovice. Posledný tím tabuľky českej ligy údajne čoskoro oznámi angažovanie dlhoročného slovenského reprezentanta, informoval portál sport.cz.



Tridsaťosemročný Pekarík naposledy pôsobil v Žiline, s ktorou sa vlani v septembri dohodol na krátkodobom kontrakte do 30. januára 2025. Českým Budějoviciam by mal pomôcť zachrániť sa medzi českou elitou, klub je po víkendovej prehre 0:1 na ihrisku Bohemiansu suverénne posledný so ziskom iba štyroch bodov. "Pracujeme na posilnení kádra, ide o hráča zo zahraničia s obrovskými skúsenosťami. Čoskoro uvidíte sami," povedal po zápase v Prahe kormidelník Dynama Jiří Lerch. Podľa sport.cz je v hre práve príchod Pekaríka.



Pravý obranca je odchovanec Žiliny, pod Dubňom odštartoval profesionálnu kariéru v roku 2004. So "šošonmi" získal v sezóne 2006/2007 majstrovský titul. V januári 2009 prestúpil do nemeckého Wolfsburgu a v tom istom ročníku sa tešil z bundesligového triumfu. Sezónu 2011/2012 odohral na hosťovaní v tureckom Kayserispore a od roku 2012 do minulého leta pôsobil v Herthe Berlín, s ktorou hral striedavo v Bundeslige i v druhej najvyššej nemeckej súťaži. V uplynulom ročníku za ňu odohral len šesť zápasov vo všetkých súťažiach a v lete sa stal voľným hráčom.



V drese slovenskej reprezentácie odohral 134 stretnutí, zahral si aj na MS 2010 a trikrát na ME (2016, 2021, 2024). V nemeckej Bundeslige má na konte celkovo 243 zápasov.