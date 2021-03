Škriniar, Pekarík, Duda a Bénes budú k dispozícii proti Cypru

Senec 22. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti Peter Pekarík, Ondrej Duda, László Bénes i Milan Škriniar napokon budú k dispozícii na úvodný zápas kvalifikácie MS 2022 na Cypre. V pondelok sa trio legionárov z nemeckých klubov presúvalo cez Viedeň do Nikózie. Obranca Interu Miláno sa večer pripojí k zvyšku tímu na zraze v Senci a bude k dispozícii na všetky marcové zápasy. Informáciu na mediálnom termíne potvrdila hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Monika Jurigová.



Tím okrem trojice bundesligistov odletí do dejiska duelu na Cyprus v utorok ráno o 9.30 h. Realizačný tím na čele s hlavným trénerom Štefanom Tarkovičom sa pri skladbe prvej nominácie roka 2021 musel boriť s veľkými problémami, z tímu pre duel s Cyprom vypadli kapitán Marek Hamšík, Marek Rodák, Stanislav Lobotka a Vladimír Weiss. Uvoľnenie štvorice Pekarík, Duda, Bénes a Škriniar je pre neho konečne priaznivou správou.



Inter Miláno bol v karanténe pre viacero pozitívnych prípadov na koronavírus v tíme a hrozilo, že neuvoľní hráčov pre reprezentácie. Opakované testovanie hráčov v klube však nepotvrdilo žiadne nové prípady. Miestne zdravotnícke orgány (ATS) tak v pondelok súhlasili s uvoľnením legionárov na reprezentačné zrazy.



Slovensko vstúpi do kvalifikácie v stredu 24. marca o 20.45 SEČ duelom v Nikózii proti domácemu Cypru (Štadión GSP). Následne odohrá na trnavskom Štadióne Antona Malatinského zápasy s Maltou (sobota 27. marca, 20.45) a Ruskom (utorok 30. marca, 20.45). Okrem týchto súperov stoja Slovensku v ceste na MS aj Chorváti a Slovinci.